Радбез ООН безрезультатно розглянув три проекти резолюцій по Сирії

Рада Безпеки ООН у вівторок, 10 квітня, розглянула три резолюції щодо застосування хімічної зброї, але не прийняла жодної з них.

Дві резолюції підготувала Росію, ще одну – США, повідомляє "Центр новин ООН".

Над проектом Вашингтону працювала низка країн. Серед них Канада, Франція, Нідерланди, Швеція, Великобританія, Польща і Туреччина. Його підтримали 12 членів Ради Безпеки. Росія і Болівія виступили проти, а Китай утримався. Володіючи правом вето, Росія заблокувала резолюцію.

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Підготовлені РФ тексти резолюцій не отримали належної підтримки інших членів Радбезу.

Проект США і перший російський проект стосувалися механізмів розслідувань інцидентів з хімічною зброєю в цілому. У другому російському проекті резолюції був заклик направити інспекторів Організації по забороні хімічної зброї в сирійську Думу.

Нагадаємо, 7 квітня у сирійському місті Дума внаслідок хімічної атаки загинули 70 людей. Президент США Дональд Трамп заявив, що за цим стоїть президент Сирії Башар Асад, а Росія та Іран є відповідальними за його підтримку.