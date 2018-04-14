Радбез ООН не підтримав резолюції Росії щодо удару по Сирії

Члени Ради безпеки ООН, які зібрались 14 квітня на екстрене засідання, не підтримали резолюції Росії щодо засудження ракетного удару по Сирії США, Великобританії та Франції.

"За" резолюцію РФ проголосувало лише троє із 15 членів Радбезу ООН: Росія, Китай та Болівія.

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8 країн проголосували проти, ще 3 представники утрималось.

Як відомо, для ухвалення резолюції під час засідання Ради безпеки ООН необхідно не менше 9 голосів членів Радбезу.

U.N. Security council fails to adopt Russian resolution on Syria https://t.co/BNvkl9pz3o — Reuters Top News (@Reuters) 14 квітня 2018 р.

Раніше під час засідання РБ ООН у суботу, скликаного з ініціативи Росії, представник Франції озвучив 4 пункти так званої "дорожньої карти", за допомогою яких ситуація в Сирії може бути врегульована.

14 квітня США, Великобританія та Франція здійснили військову операцію в Сирії у відповідь на хімічну атаку урядових сил Сирії у місті Дума 8 квітня. Внаслідок ракетного удару США та союзників було уражено об'єкти, що мають стосунок до програми сирійського уряду щодо використання хімічної зброї.