Радбез ООН паралізований, – верховний комісар з прав людини

Рада Безпеки ООН зв’язана по рухах та ногах у ситуації щодо застосування хімічної зброї в Сирії через право вето окремих країн.

Про це заявив верховний комісар ООН з прав людини Зейд Раад аль-Хуссейн, повідомляє "Німецька хвиля".

Він зазначив, що нездатність дати жорстку відповідь на застосування хімічної зброї лише заохочує її використання.

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"Сторони конфлікту і ті, хто їх підтримує, включаючи численні групи екстремістів, широко відчинили двері використання цієї жахливої зброї", – сказав комісар.

За його словами, оскільки, ті, хто застосовував його колись, не понесли жодної відповідальності, вони продовжують відчувати глобальну відсутність рішучості.

Рада Безпеки ООН, який повинен дати відповідь на ці атаки, "паралізований правом вето", світ реагує лише "порожніми словами і легкими осудами",

– додав аль-Хуссейн.

Він також закликав країни, що володіють право вето в Радбезі "прокинутися", щоб повернути контроль за озброєннями і припинити страждання людей.

Нагадаємо, 7 квітня у Сирії у місті Дума велика кількість людей померла жахливою смертю через хімічну атаку.



Президент США Дональд Трамп своєю чергою заявив, що за цим стоїть президент країни Башар Асад, а Росія та Іран є відповідальними за його підтримку, відтак мають заплатити велику ціну. Крім того, в уряді США наголосили, що Кремль зі своєю "непохитною підтримкою" уряду Сирії зрештою нестиме відповідальність за ймовірні напади.