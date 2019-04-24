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      Радбез ООН збере засідання через указ Путіна про паспорти Росії для жителів окупованого Донбасу

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      Радбез ООН збере засідання щодо окупованого Донбасу 25 квітня
      Радбез ООН збере засідання щодо окупованого Донбасу 25 квітня / 5 канал

      Рада Безпеки ООН збере 25 квітня засідання для обговорення ситуації на тимчасово окупованих територіях України. Засідання стартує о 22:00 за київським часом.

      24 квітня президент Росії Володимир Путін підписав указ про спрощений порядок отримання громадянства РФ для жителів окупованих територій Донбасу. Через указ Путіна Україна звернулася до Ради безпеки ООН.

      Читайте також: Паспорт для окупованих: як Путін впливатиме на Донбас та чим це може завершитись

      "Засідання Радбезу ООН скликане на вимогу України та відбудеться у четвер о 15:00 за Нью-Йорком", – сказав у коментарі Укрінформу речник Постійного представництва України при ООН Олег Ніколенко.

      Він додав, що рішення Росії порушує Статут ООН, резолюцію Ради Безпеки 2202 (2015) про схвалення Комплексу заходів з імплементації мінських угод, за яку голосувала й Росія, та –власне самі домовленості.

      "Ми вдячні делегації Німеччини, яка нині головує у Раді Безпеки, та іншим партнерам України за оперативну реакцію на наш запит", – додав Ніколенко.

      Пряма трансляція буде доступна за посиланням на офіційному сайті ООН.

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      Теги: Новини політики Володимир Путін Україна – Росія Новини Росії Новини України Війна на Донбасі ООН
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