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ООН збирає екстрене засідання через авіаудари в Сирії

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Ілюстративне фото
Ілюстративне фото / Фото з відкритих джерел

Російські і сирійські бомбардувальники атакували провінцію Ідліб, загинуло 13 мирних людей.

Авіаудар здійснили попри застереження президента США Дональда Трампа, що бомбардування провінції може призвести до найбільшої гуманітарної катастрофи в Сирії за усі 7 років війни.

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Через авіаудар Радбез ООН цієї п'ятниці збереться на засідання.

Населення провінції – майже 3 мільйони. В Ідліб вивозили повстанців та їхні родини з Алеппо та Східної Гути. У Кремлі наполягають, що провінція перетворилася на прихисток терористів. Тому і допомагатимуть урядовим силам очистити регіон від них.

За оцінкою експертів ООН, у Сирії за роки війни загинуло вже понад 400 тисяч людей. Ще п'ять мільйонів стали вимушеними переселенцями.

Нагадаємо, що у ЗМІ з'явилася інформація, що під прикриттям російських сил Іран будує у Сирії ракетний завод і переправляє балістичні ракети союзникам до Іраку.

Теги: Новини Росії Війна у Сирії ООН Жертви
Джерело: 24 канал
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