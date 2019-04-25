Радбез ООН зібрався через указ Путіна про паспорти РФ на Донбасі: онлайн-трансляція

Рада Безпеки ООН зібралася в американському Нью-Йорку 25 квітня на термінове засідання щодо видачі паспортів Росії мешканцям окупованого Донбасу. Відповідний указ вчора, 24 квітня, підписав президент РФ Володимир Путін.

Засідання розпочалося о 15:00 за Нью-Йорком або о 22:00 годині за Києвом. Радбез скликали на вимогу України.

Читайте також: Паспорт для окупованих: як Путін впливатиме на Донбас та чим це може завершитись

Засідання Радбезу ООН на вимогу України: онлайн трансляція

Представники Німеччини, Франції, Великої Британії, Бельгії, Польщі, Швеції, Італії та Нідерландів вже засудили рішення Путіна про видачу російських паспортів і наголосили, що воно підриває суверенітет України.

"Перед початком засідання РБ ООН в Україні 5 членів Радбезу з країн Євросоюзу + Італія, Нідерланди і Швеція виступили зі спільною заявою: рішення Росії про видачу російських паспортів підриває суверенітет України і суперечить духу і букві Мінських домовленостей", – підкреслили вони.

Країни ЄС в Раді Безпеки — Німеччина, Франція, Велика Британія, Бельгія, Польща, а також колишні члени — Швеція, Італія та Нідерланди: рішення Кремля про паспорти підриває суверенітет України; РФ має утриматися від дестабілізації Мінських домовленостей.



Спільна заява ️ pic.twitter.com/5vypN22AL5 — UKR Mission to UN (@UKRinUN) 25 квітня 2019 р.

Спецпредставник ОБСЄ в тристоронній контактній групі Мартін Сайдік під час засідання озвучив звіт про виконану роботу на Донбасі та заявив, що указ Путіна не сприяє виконанню Мінських угод.

Провокаційне рішення ухвалене одразу після виборів президента України. Це є кричущим порушенням українського суверенітету. Бойовики надалі заважають мирному населенню, як і 11 листопада, коли в так званих "республіках" були проведені псевдовибори,

– сказав представник Франції.

За його словами, Росія постійно надає військову і фінансову допомогу проросійським бойовикам. Але для сприяння встановлення миру в регіоні потрібно виконувати Мінські домовленості, а не видавати паспорти.

Указ Путіна засудили США: "Це провокація. Донбас – це Україна. І люди, які там живуть, - українці. Росія підриває суверенітет України і принципи Мінських угод".

Рішення про видачу паспортів РФ жителям окупованого Донбасу: пояснення Путіна і реакція України

Путін 24 квітня підписав указ про спрощений порядок отримання російського громадянства для жителів окупованих територій на Донбасі. Сам глава Кремля цинічно заявив, що видача паспортів жителям на Донбасі – це лише питання гуманітарного характеру. За його словами, Росія не хоче створювати які-небудь проблеми Україні та майбутній владі.

Президент України Петро Порошенко назвав неприпустимим спрощення видачі російських паспортів жителям Донбасу. За його словами, Кремль намагається виправдати та легітимізувати свою військову присутність в Україні та може планувати анексію регіону. Окрім того, Росія порушила Мінські домовленості та намагається втрутитись у внутрішні справи України. Тому, Порошенко закликав світ засудити злочинні дії Кремля та посилити антиросійські санкції.

Що передбачає скандальний указ Путіна?• Заяву на видачу громадянства РФ від жителів окупованих територій України повинні розглядати не довше трьох місяців.



• Особи, які постійно проживають на територіях окремих районів Донецької та Луганської областей України можуть отримати паспорти РФ без обов'язкових іспитів чи дотримання вимоги щодо проживання в Росії терміном у понад п'ять років.



• Основні умови зміни громадянства – наявність паспортів самопроголошених "ЛНР" і "ДНР".



• Охочим потрібно буде їхати в Ростовську область, на місці паспорти отримуватимуть лише проросійські бойовики.