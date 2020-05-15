У Раді не сидиться: Бужанський хоче йти в мери Дніпра

Народний депутат від "Слуги народу" Максим Бужанський заявив про намір балотуватись на виборах мера Дніпра. Для цього, щоправда, йому доведеться перемогти на внутрішньопартійних праймеріз.

На вибори через праймеріз

Наразі про самостійне висування нардеп не думає. Про це Максим Бужанський повідомив "СТРАНА.ua".

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Якщо відбудуться праймеріз, я буду в них брати участь. Праймеріз визначать найсильнішого організатора на думку партії,

– розповів Бужанський.

"Слуга народу" і вибори мерів

Зазначимо, що місцеві вибори в Україні відбудуться 25 жовтня 2020 року.

"Слуга народу" братиме активну участь у місцевих виборах. Як підкреслив голова партії, перший заступник голови фракції "Слуги народу" Олександр Корнієнко, його політсила буде висувати кандидатів на посади мерів у всіх містах України. Це стосується й тих населених пунктів, де вже є популярні очільники з підтримкою.

Хто такий Максим Бужанський