У Раді не сидиться: Бужанський хоче йти в мери Дніпра
Народний депутат від "Слуги народу" Максим Бужанський заявив про намір балотуватись на виборах мера Дніпра. Для цього, щоправда, йому доведеться перемогти на внутрішньопартійних праймеріз.
На вибори через праймеріз
Наразі про самостійне висування нардеп не думає. Про це Максим Бужанський повідомив "СТРАНА.ua".
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Якщо відбудуться праймеріз, я буду в них брати участь. Праймеріз визначать найсильнішого організатора на думку партії,
– розповів Бужанський.
"Слуга народу" і вибори мерів
Зазначимо, що місцеві вибори в Україні відбудуться 25 жовтня 2020 року.
"Слуга народу" братиме активну участь у місцевих виборах. Як підкреслив голова партії, перший заступник голови фракції "Слуги народу" Олександр Корнієнко, його політсила буде висувати кандидатів на посади мерів у всіх містах України. Це стосується й тих населених пунктів, де вже є популярні очільники з підтримкою.
Хто такий Максим Бужанський
- Родом з Дніпра. Закінчив Дніпропетровський державний інститут інженерів залізничного транспорту.
- Співвласник ТОВ "Альянс плюс".
- Блогер, письменник, публіцист.
- До 2019 року очолював ТОВ "Арна ЛТД".
- У 2019 році балотувався до Верховної Ради у Дніпрі від партії "Слуга народу" як безпартійний. Член однойменної фракції. У листопаді 2019 року вступив до партії. Член Комітету з питань правоохоронної діяльності.
- Бужанський нерідко потрапляє у скандали.
- У серпні 2019 року нардеп назвав журналістку "Нового времени" Ольгу Духнич "тупою вівцею".
- У вересні 2019 року Бужанський відзначився знову: обізвав батьків учнів однієї зі шкіл у Дніпрі інфантильними довбо**бами. На переконання політика, на таке батьки заслужили через те, що не можуть скинутися по 100 гривень і купити каналізаційні люки.
- У лютому 2020 року Бужанський відмовився вшанувати хвилиною мовчання пам’ять загиблих на Майдані.
- 6 березня 2020 року він начебто зазнав нападу кількох десятків чоловіків, озброєних битками та яйцями. Утім, депутат, за його ж словами, не постраждав – нападники пошкодили лише його костюм.