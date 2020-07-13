У Раді перенаправили 1,3 мільярда гривень з коронавірусного фонду на вибори
У парламенті перенаправили майже 1,3 мільярда гривень на проведення виборів. Ці гроші взяли з Фонду боротьби з коронавірусом.
Про збільшення видатків на проведення місцевих виборів йдеться на офіційному сайті Верховної Ради, передає 24 канал.
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За зміни до додатків законопроєкту "Про Державний бюджет України на 2020 рік" проголосували 330 нардепів. У такий спосіб, видатки на загальний виборчий фонд збільшились на 1 мільярд 252 мільйони 117 тисяч гривень. Відповідно, на стільки ж зменшились у бюджетній програмі Фонду боротьби з COVID-19.
Де збільшили фінансування
Зокрема, видатки збільшили за такими бюджетними програмами:
- "Керівництво та управління у сфері проведення виборів та референдумів" – на 10 841,5 тисяч гривень;
- "Проведення виборів народних депутатів України" – на 994,8 тисячі гривень;
- "Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на проведення виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів" – на 1 252 117,8 тисячі гривень.