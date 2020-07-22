Постанову про скасування закону про зниження "зеленого" тарифу зареєструвала нардепка Анна Скороход. Вона належить до депутатської групи "За майбутнє".

Постанова зареєстрована від 21 липня. Про це мовиться на сайті Верховної Ради.

Важливо В Україні зменшили "зелений" тариф для сонячних електростанцій

Що відомо про блокування закону про зниження "зелених" тарифів

Днями Верховна Рада України підтримала законопроєкт про зниження та реструктуризацію "зеленого" тарифу. Законопроєкт у цілому підтримали 288 народних обранців. Після цього закон повинен був підписати спікер парламенту Дмитро Разумков та передати його на підпис президенту.

Однак через постанову Скороход це неможливо. Адже, згідно з регламентом Ради, спікер парламенту не може підписати відповідні закони та передати їх на підпис президенту без розгляду проєктів постанов про скасування рішень.

Актуально Країна в заручниках: Ахметов погрожує колапсом всієї економіки України

Зниження "зелених" тарифів в Україні: що це означає

Прив'язані до євро "зелені" тарифи функціонують в Україні з 2008 року. Через таку сприятливу для інвесторів політику, нині спостерігається "бум" на відновлювальну енергетику.

"Зелені" тарифи на сонце у нашій країні втричі вищі, ніж у Німеччині, а "зелені" тарифи на вітер – вищі у два рази.

Росте й потужність об'єктів, які її виробляють, – лише за 2019 рік вона збільшилась втричі. Платить за це не лише держава з бюджету, а кожен з українців – через Укренерго. Поточна заборгованість держави перед "зеленими" виробниками за 2020 рік вже сягає майже 14,5 мільярдів.

Зниження "зелених" тарифів передбачає скорочення на 15% для промислового сонця і на 7,5% для промислового вітру.

Дивіться сюжет 24 каналу про зниження "зелених" тарифів: відео