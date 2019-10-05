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      Ради чего Россия жертвует благополучием людей

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      Россия жертвует экономикой и благополучием ради военщины
      Россия жертвует экономикой и благополучием ради военщины / Фото из открытых источников

      Россия в бюджете на 2020-2021 гг значительно сокращает бюджетную и социальную сферы в угоду силовому сектору.

      Я всегда и говорил, кремлевский режим, в эпоху ограниченного финансирования, падения экономики и благостояния граждан, и всеобщей деградации страны, готов жертвовать всем и даже большим, ради вооруженных сил.

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      Так, согласно проекту федерального бюджета РФ на 2020 – 2022 гг, опубликованном Минфином России, в этот период предусматривается увеличение финансирования силовых структур, на фоне сокращения расходов на экономику, образование и поддержку регионов.

      Например, в 2020 году расходы на национальную экономику сократятся на 11,9%, или 345 млрд рублей, а на поддержку экономики будет направлено 2,551 трлн руб, хотя в 2019-м по той же статье было выделено 2,896 трлн руб.

      Расходы на образование в 2020 году уменьшатся на 13 млрд рублей, до 866 млрд по сравнению с нынешним годом – 899 млрд рублей, а регионы получат на 30 млрд руб меньше – 1,008 трлн руб. Аналогично уменьшится и финансирование системы ЖКХ с 290 до 248 млрд рублей. Расходы на выплату пенсий сокращены на 7%, с 3,236 до 2,998 трлн рублей.

      В свою очередь, расходы на оборону в незасекреченной части бюджета увеличены на 63 млрд руб – до 1,068 трлн рублей (а сколько в засекреченной части, можно только гадать). На национальную безопасность, а именно, финансирование МВД, Росгвардии, СК, прокуратура и ФСБ, в 2020 планируют потратить на 79 млрд рублей больше, нежели в нынешнем году – 1,455 трлн рублей.

      В 2020 году общее финансирование силовых структур РФ может 5,846 трлн рублей, что на 306 млрд рублей больше нежели в 2019 году и составляет 30% бюджета РФ.

      А потому, Россия имеющая возможность урезать и сокращать финансирование бюджетных и социальных сфер, будет это делать до последнего, лишь бы военщина имела стабильное финансирование и ни в чем не нуждалась. К чему приводит такая политика правительства, примеров в истории множество и в большинстве своем, они не исполнены радостными и оптимистичными красками.

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      Автор: Злой Одессит
      Теги: Новини Росії Володимир Путін Новини політики Публікації
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