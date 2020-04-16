"Раді, що подбали про вашу "Мрію": у Польщі подякували Україні за доставку рекордної меддопомоги
Український літак Ан-225 "Мрія" ще 14 квітня доставив до Варшави медичне обладнання з Китаю для боротьби з коронавірусом. У Польщі вже встигли подякувати українській авіакомпанії за допомогу.
Цікаво, що приліт такого великого літака викликав в аеропорту імені Шопена у Варшаві неабиякий ажіотаж. Врешті, згодом там подякували українській стороні за допомогу у доправленні важливого для боротьби з коронавірусом вантажу. Подяку висловили у твіттері летовища.
Раніше Літак Ан-225 "Мрія" доправив до Польщі медзасоби, за його посадкою спостерігали 80 тисяч людей
Дякуємо за ваш візит і за постачання потрібних матеріалів. Радіємо, що могли подбати про вашу "Мрію", шкода лише, що за таких обставин,
– мовиться у дописі.
До нього також прикріплене ото злету та посадки найбільший та найпотужніший у світі транспортний літак українського виробництва.
Додамо, що "Мрія" привіз до Польщі медичний вантаж з Китаю. "Мрія" продовжить здійснювати гуманітарні рейси й надалі. У держпідприємстві "Антонов" кажуть, що далі медобладнання з Китаю літак доправить до Франції. Його приліт туди запланований на 18 квітня.
Читайте також
-
Щурі дуркують на карантині: Бенксі створив шедевр із власної ванної кімнатисьогодні , 05:38
-
Військові потужно відповіли на обстріл окупантів: поранені 2 проросійських бойовиківсьогодні , 07:22
-
Священник на Буковині не повірив, що хворий на COVID-19, і збирається служити в церквісьогодні , 00:59
-
Якими ліками пропонують лікувати коронавірус: переліксьогодні , 07:40
-
Прогноз погоди на 16 квітня: після похолодання та дощів тепло знову огорне Українусьогодні , 06:34
-
Де безкоштовно скачати книги українською: перелік сайтівсьогодні , 06:20