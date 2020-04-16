"Раді, що подбали про вашу "Мрію": у Польщі подякували Україні за доставку рекордної меддопомоги

Український літак Ан-225 "Мрія" ще 14 квітня доставив до Варшави медичне обладнання з Китаю для боротьби з коронавірусом. У Польщі вже встигли подякувати українській авіакомпанії за допомогу.

Цікаво, що приліт такого великого літака викликав в аеропорту імені Шопена у Варшаві неабиякий ажіотаж. Врешті, згодом там подякували українській стороні за допомогу у доправленні важливого для боротьби з коронавірусом вантажу. Подяку висловили у твіттері летовища.

Раніше Літак Ан-225 "Мрія" доправив до Польщі медзасоби, за його посадкою спостерігали 80 тисяч людей

Дякуємо за ваш візит і за постачання потрібних матеріалів. Радіємо, що могли подбати про вашу "Мрію", шкода лише, що за таких обставин,

– мовиться у дописі.

До нього також прикріплене ото злету та посадки найбільший та найпотужніший у світі транспортний літак українського виробництва.

(1/2) @AntonovCompany - Dziękujemy za Waszą wizytę i za dostarczenie potrzebnych materiałów.



Cieszymy się, że mogliśmy zadbać o Wasze „Marzenie”. Szkoda, że w takich okolicznościach.



Do zobaczenia



Fot. @PiotrBozyk #flyWAW | #CargoDlaPolski | #ŁączymyPolskę pic.twitter.com/2jXLO5BMXw — Chopin Airport, WAW (@ChopinAirport) April 15, 2020

Додамо, що "Мрія" привіз до Польщі медичний вантаж з Китаю. "Мрія" продовжить здійснювати гуманітарні рейси й надалі. У держпідприємстві "Антонов" кажуть, що далі медобладнання з Китаю літак доправить до Франції. Його приліт туди запланований на 18 квітня.