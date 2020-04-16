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      "Раді, що подбали про вашу "Мрію": у Польщі подякували Україні за доставку рекордної меддопомоги

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      Українська "Мрія" / Фото з соцмереж ДП "Антонов"

      Український літак Ан-225 "Мрія" ще 14 квітня доставив до Варшави медичне обладнання з Китаю для боротьби з коронавірусом. У Польщі вже встигли подякувати українській авіакомпанії за допомогу.

      Цікаво, що приліт такого великого літака викликав в аеропорту імені Шопена у Варшаві неабиякий ажіотаж. Врешті, згодом там подякували українській стороні за допомогу у доправленні важливого для боротьби з коронавірусом вантажу. Подяку висловили у твіттері летовища.

      Раніше Літак Ан-225 "Мрія" доправив до Польщі медзасоби, за його посадкою спостерігали 80 тисяч людей

      Дякуємо за ваш візит і за постачання потрібних матеріалів. Радіємо, що могли подбати про вашу "Мрію", шкода лише, що за таких обставин,
      – мовиться у дописі.

      До нього також прикріплене ото злету та посадки найбільший та найпотужніший у світі транспортний літак українського виробництва.

      Додамо, що "Мрія" привіз до Польщі медичний вантаж з Китаю. "Мрія" продовжить здійснювати гуманітарні рейси й надалі. У держпідприємстві "Антонов" кажуть, що далі медобладнання з Китаю літак доправить до Франції. Його приліт туди запланований на 18 квітня.

      Автор: Ірина Вихрущ
      Теги: Коронавірус COVID-19 Новини України Новини Польщі авіація
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