Радіація під грифом "секретно", помста Путіна та США на боці України: топ-5 блогів тижня

Журналісти 24 каналу зібрали топ-5 блогів, які читали цього тижня найбільше. Серед резонансних тем – загрозливі сигнали для світу з Росії, помста Путіна та чому хочуть ліквідувати військову прокуратура.

1. Чому в інтересах США зберегти Україну







Особиста готовність президента США Дональда Трампа до зустрічі зі своїм українським колегою – поза всяким сумнівом, велике досягнення нового керівництва країни.



Світові медіа про відносини України та США.

2. Смертельна диво-зброя Путіна, – Der Spiegel







Аварія в Росії, на військовому полігоні в Архангельській області, збентежила і налякала весь світ. В першу чергу тому, що Кремль замовчував деталі катастрофи.



Вибух під Архангельськом – детальніше читайте тут.

3. Ліквідація Державної екологічної інспекції: піар чи реформа?







Новообраний народний депутат України, експерт з питань охорони довкілля Олег Бондаренко переконаний, що прийняте 14 серпня рішення щодо ліквідації Державної екологічної інспекції України та створення Державної природоохоронної служби не може бути реалізованим.



Більше про екологічну ситуацію в Україні та світі.

4. Захід відштовхнув Путіна, і той тепер мститься, – The Guardian







Покращення відносин між Росією і Заходом навряд чи можливе, доки Володимир Путін залишається при владі.



Більше матеріалів про Володимира Путіна та його політику тут.

5. Операція ліквідація, або Чому військові прокурори заметушилися?







Руслан Рябошапка з Офісу Президента, якому пророкують посаду генпрокурора, не вважає за потрібне подальше існування військової прокуратури.



Про пичини та наслідки ліквідації військової прокуратури читайте тут.

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