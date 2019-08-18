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      Блоги тижня

      Радіація під грифом "секретно", помста Путіна та США на боці України: топ-5 блогів тижня

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      Топ-5 блогів тижня
      Топ-5 блогів тижня / 24 канал

      Журналісти 24 каналу зібрали топ-5 блогів, які читали цього тижня найбільше. Серед резонансних тем – загрозливі сигнали для світу з Росії, помста Путіна та чому хочуть ліквідувати військову прокуратура.

      1. Чому в інтересах США зберегти Україну

      укрїна сша

      Особиста готовність президента США Дональда Трампа до зустрічі зі своїм українським колегою – поза всяким сумнівом, велике досягнення нового керівництва країни.

      Світові медіа про відносини України та США.

      2. Смертельна диво-зброя Путіна, – Der Spiegel

      смертельна диво-зброя

      Аварія в Росії, на військовому полігоні в Архангельській області, збентежила і налякала весь світ. В першу чергу тому, що Кремль замовчував деталі катастрофи.

      Вибух під Архангельськом – детальніше читайте тут.

      3. Ліквідація Державної екологічної інспекції: піар чи реформа?

      екологія

      Новообраний народний депутат України, експерт з питань охорони довкілля Олег Бондаренко переконаний, що прийняте 14 серпня рішення щодо ліквідації Державної екологічної інспекції України та створення Державної природоохоронної служби не може бути реалізованим.

      Більше про екологічну ситуацію в Україні та світі.

      4. Захід відштовхнув Путіна, і той тепер мститься, – The Guardian

      Путін

      Покращення відносин між Росією і Заходом навряд чи можливе, доки Володимир Путін залишається при владі.

      Більше матеріалів про Володимира Путіна та його політику тут.

      5. Операція ліквідація, або Чому військові прокурори заметушилися?

      Руслан Рябошапка

      Руслан Рябошапка з Офісу Президента, якому пророкують посаду генпрокурора, не вважає за потрібне подальше існування військової прокуратури.

      Про пичини та наслідки ліквідації військової прокуратури читайте тут.

      Важливо! Чому зростає економіка України і що буде далі, – Bloomberg

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      Автор: Блоги тижня
      Теги: Новини політики Новини України Новини США Вибух в Архангельську і радіація Новини Росії Дональд Трамп Публікації Екологія Володимир Путін Руслан Рябошапка
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