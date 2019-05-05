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      Радикали із Сектора Гази випустили 250 ракет, Ізраїль у відповідь вразив 120 цілей

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      Система ППО "Залізний купол"
      Система ППО "Залізний купол" / Фото з відкритих джерел

      Палестинські радикали з Сектора Гази випустили в суботу понад 250 ракет по Ізраїлю, у відповідь ізраїльські військові вразили 120 військових об'єктів радикальних рухів ХАМАС і "Ісламський джихад" на території анклаву.

      Масований обмін ударами перервав тривав близько місяця період відносного затишшя, повідомила прес-служба ізраїльської армії.

      Читайте також: Ізраїль завдав авіаударів по цілях ХАМАС

      Зазначається, що з 250 ракет десятки були перехоплені ізраїльською системою ППО "Залізний купол", 70 відсотків снарядів розірвалися в незаселеній місцевості. Проте кілька ракет потрапили в житлові будинки в ізраїльських містах. Внаслідок обстрілу осколкові поранення отримали двоє ізраїльтян, ще десятки людей отримали травми при евакуації в бомбосховища.

      Що відомо про "Залізний купол"?Це ізраїльська мобільна система протиповітряної оборони, яка здатна перехоплювати та знищувати тактичні некеровані ракети та артилерійські снаряди, випущені з відстані від 4 до 70 км з траєкторією, що може загрожувати населеним пунктам. Основне призначення системи – захист цивільного населення півдня та півночі Ізраїлю.

      Серед військових цілей, які вразили ізраїльські військові в секторі Газа, армійська прес-служба перерахувала тренувальні бази, збройний цех і тунель проритий бойовиками угруповання "Ісламський джихад" під кордоном в південній частині анклаву, базу морських сил ХАМАС, а також багатоповерховий будинок штабу військової розвідки ХАМАС.

      Що таке ХАМАС?Палестинський ісламський рух і політична партія. З 2007 року, після перемоги на виборах 2006 року, утримує владу у смузі Гази. Засновниками руху стали радикально налаштовані представники гілки "Братів-мусульман", однієї з найбільших ісламських організацій. ХАМАС визнаний терористичною організацією Ізраїлем, Канадою, США і Японією, а також заборонений в Йорданії та Єгипті.

      За підрахунками ізраїльських військових, в результаті ударів в секторі Газа загинули від п'яти до шести бойовиків. Палестинське інформаційне агентство Maan повідомило, що в ході ізраїльського авіанальоту в Секторі Гази в суботу загинули вагітна жінка і її однорічна дочка.

      У відповідь на ракетний обстріл Ізраїль закрив обидва КПП на кордоні з Сектором Гази і скасував зону рибальства для палестинців в прибережних водах анклаву.

      Загострення конфлікту

      Різке загострення конфлікту на кордоні Сектора Гази та Ізраїлю почалося минулого тижня після майже місячного періоду затишшя. В кінці березня за посередництва Єгипту було досягнуто домовленості про припинення вогню, на початку квітня єгипетські посередники передали руху ХАМАС тимчасовий графік положень припинення вогню між палестинськими угрупованнями та Ізраїлем. Після того, як встановилося затишшя, Ізраїль відкрив КПП на кордоні з сектором і розширив зону рибальства для палестинських моряків з п'яти до 15 морських миль.

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      Теги: Жертви Зброя Палестина ХАМАС Новини Ізраїля
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