Радикали спалили вишки lifecell на Київщині: причини та наслідки

На Київщині вандали спалили дві вишки турецької компанії lifecell. Свої дії вони мотивували підтримкою народу Курдистану в боротьбі проти Туреччини. Хто може стояти за підпалами та чи похитнуться від цього відносини України та Туреччини?

Відео підпалу вперше з’явилося на російському Telegram каналі "Боец анархист" 11 листопада. Під удар потрапили вишки у Загальцях і Пісківці. Вандали також залишили "телеграму", у якій повідомили про свою солідарність із народом Курдистану, який зараз воює з Туреччиною у Сирії. Себе ж вони називають "ланка революційної солідарності".

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Що відбувається у Сирії? Курди – найбільший у світі народ без власної держави. Свою територію вони отримали під час громадянської війни у Сирії.



Туреччина вважає курдів терористами та нещодавно розпочала операцію "Джерело миру", направлену на знищення курдських угруповань на кордоні. З цього почався відкритий турецько-курдський конфлікт. Курди вважають це боротьбою за свободу проти окупанта, а турки – антитерористичною операцією.

lifecell належить турецькій компанії Turkcell, яку пов’язують з правлячою партією в Туреччині. Через це вона й потрапила під приціл радикалів.

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"Turkcell виступає непрямим спонсором агресії режиму Ердогана. Широко відомі зв'язки оператора з правлячою в Туреччині "Партією справедливості і розвитку" – основою нинішньої системи в країні. Через це ми вважаємо власність компанії Turkcell легітимною ціллю для саботажу", – написали вандали.

Вандали підпалили вишки lifecell: відео

У lifecell різко відреагували на інцидент

Керівництво компанії у коментарі для 24 каналу засудило акт вандалізму, внаслідок якого були пошкоджені дві базові станції.

lifecell вважає цей інцидент абсолютно неприйнятним щодо міжнародного бізнесу, що інвестував в Україну понад 2 мільярди доларів США та надає свої послуги близько 7 мільйонам українців. Компанія очікує ефективного та швидкого розслідування злочину правоохоронними органами України,

– заявили у компанії.

Також у прес-центрі lifecell зазначили, що на послуги мобільного зв’язку в регіоні це ніяк не вплине.

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Як подібні диверсії можуть вплинути на українсько-турецькі відносини?

Експерт з Національного інституту стратегічних досліджень Денис Москалик розповів 24 каналу, що перед диверсією в Україні відбулись акції протесту під посольствами Туреччини на підтримку Курдистану. Це вказує на те, що в Україні є радикально налаштовані активісти, які підтримують курдів, а отже бізнес турецьких інвесторів може опинитися під загрозою.

Турецькі інвестиції в Україну становлять близько 2 мільярдів доларів. За останні 10 років турецькі бізнесмени відкрили 600 підприємств у сферах телекомунікацій, машинобудування, лісообробки, IT та в аграрному секторі.

У разі, якщо ця диверсія залишиться безкарною і матиме продовження, – це може негативно позначитися на інвестиційній привабливості України, оскільки покаже, що турецькі активи тут під загрозою знищення радикалами,

– сказав Москалик.

Місцеві анархісти чи провокація?

Випадок із вишками можна вважати диверсією, адже такі акції можуть призвести до дестабілізації економічної та політичної ситуації в країні. Подібні акції влаштовують ліві радикали, які дуже часто діють в інтересах Росії.

Політолог Денис Москалик вважає, що Росія без проблем може впливати на лівих радикалів в Україні та замовляти подібні акції. У приклад він навів "Фонд Рози Люксембург", який утримує німецька партія "Ліві", що підтримує Росію. Фонд діє у багатьох країнах та лобіює російські інтереси, зокрема і в Україні.

"Не викликає сумнівів, що лівий рух спонсорується російською агентурою, а значить росіяни цілком могли провести акцію безпосередньо, використовуючи лівих в якості прикриття, або ж підштовхнути когось із лівих екстремістів до подібної акції через своїх людей у лівому русі", – зазначив експерт.

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