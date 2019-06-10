"Радикальна партія" іде на парламентські вибори: хто увійшов до списку

"Радикальна партія Олега Ляшка" провела з'їзд, на якому представила першу десятку кандидатів у народні депутати.

"Радикальна партія Олега Ляшка" оголосила список кандидатів у народні депутати на вибори до Верховної Ради. Очолив список лідер політсили Олег Ляшко.

Джерело: 24 канал

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