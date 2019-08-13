18:13
13 серп 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ РОМАН БЕЗСМЕРТНИЙ ВЕРХОВНА РАДА
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Путін із брутальними чоловіками. Офіційний перевізник для диктаторів
      Вєсті Кремля
      22:44, 12 серпня
      Вєсті.UA: Матіос став новим Бондом. Поганий тиждень Порошенка
      Вєсті.UA
      19:55, 12 серпня
      Що приховує ДБР у справі про браковані бронежилети та чому Труба зустрічався з Богданом
      ЦРУ
      09:00, 24 липня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ РОМАН БЕЗСМЕРТНИЙ ВЕРХОВНА РАДА

      Радіо "Люкс ФМ" першим серед українських радіостанцій вийшло на міжнародний ринок

      46 Читать новость на русском
      "Люкс ФМ" вийшло на міжнародний ринок
      "Люкс ФМ" вийшло на міжнародний ринок

      Відтепер Люкс ФМ веде мовлення і у Казахстані!

      АТ "ТРК Люкс" стало першим медійним холдингом в Україні, який продав франшизу радіостанції за кордон. Відтепер "Розважальне радіо №1 "Люкс ФМ" буде мовити і в Казахстані, при цьому покриваючи понад 46% території країни. Мовлення у прямому ефірі стартувало сьогодні, 13 серпня 2019 року.

      Партнери з Казахстану зізналися, що доволі прискіпливо і довго вибирали з ким працювати серед російських і українських радіостанцій – потенційних партнерів. Але в підсумку зупинили свій вибір саме на “Люкс ФМ”, як на унікальному продукті, який яскраво вирізняється серед конкурентів.

      "Мы выбрали Люкс ФМ потому, что нам понравился музыкальный формат, потому что станция является лидером на рынке Украины, а также профессиональный подход и помощь команды в организации вещания станции в Казахстане. Уверены, что данный формат будет востребован на территории Казахстана. Запуск новой радиостанции придаст новый импульс развитию медиарынка Казахстана и надеемся, что радиослушатели по достоинству оценят интересный контент и формат радиостанции", – прокоментував генеральний директор Тандем Медіа Group, які придбали франшизу, Тимур Сатибалдін.

      Генеральний директор радіо "Люкс ФМ" Роман Андрейко також поділився враженнями від виходу на міжнародний ринок. Він зазначив, що цьому допоміг креатив:

      Ми запустили свій проект в середині 90-х і починали реально "з нуля": створення назви, логотипу, а згодом розвиток бренду і радіомережі. Ми пішли складнішим шляхом, ніж наші конкуренти, але нам вдалось зробити його одним із найуспішніших на ринку!

      А зараз ми пишаємося тим, що можемо експортувати свій успішний бренд! В планах – створення по справжньому міжнародного бренду, і ми над цим працюємо. Казахстан – це перша ластівка!

      Якою буде радіостанція в Казахстані, розповів продюсер "Люкс ФМ" Євген Фешак:

      "Ми дуже пишаємося тим, що першими саме серед українських радіостанцій вийшли на міжнародний рівень. Люкс ФМ не просто помітили серед конкурентів, його обрали! Для нас це багато значить тому, що наша радіостанція – це класний настрій, і це ми доводимо перш за все своїм унікальним контентом. Те, що ми вийшли на міжнародний рівень означає, що класний настрій зараз затребуваний! В Казахстані будемо продовжувати пропагувати його своїм брендом. Плануємо зробити там грандіозну акцію LuxFmPartyTour з топовими зірками, провести багато наших чудових акцій, які вже успішно організовували в Україні. Ми поділимося досвідом запуску найкреативнішого продукту серед радіостанцій".

      Загалом "Люкс ФМ" можна буде почути у семи містах Казахстану: Алмати, Шимкет, Кизилорда, Атирау, Усть-Каменогорськ, Туркестан, Талдикурган.

      Включайте настрій разом з "Люкс ФМ"! Тепер і в Казахстані!!!

      blog_ava
      Успенський піст: календар харчування на кожен день
      сьогодні
      7909
      Теги: Новини України Медіа ЗМІ Музика Новини Казахстану
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Місцеві вибори: коли відбудуться і які шанси в партій
      сьогодні , 17:45 Місцеві вибори: коли відбудуться і які шанси в партій
      Інна Жолобович 249
      Инвестиции в американскую недвижимость: актуальные направления и советы эксперта
      сьогодні , 17:00 Инвестиции в американскую недвижимость: актуальные направления и советы эксперта
      Блог Медіа 156
      Хто такий Роман Безсмертний: що відомо про звільненого представника України в ТКГ
      сьогодні , 16:24 Хто такий Роман Безсмертний: що відомо про звільненого представника України в ТКГ
      3038
      Чому мегаполіси роблять людей нещасними, або Як не потрапити у "спальне гетто"
      сьогодні , 16:01 Чому мегаполіси роблять людей нещасними, або Як не потрапити у "спальне гетто"
      432
      Легитимности Путина и Медведева наступает конец
      сьогодні , 15:00 Легитимности Путина и Медведева наступает конец
      Slava Rabinovich 2441
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук