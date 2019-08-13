Радіо "Люкс ФМ" першим серед українських радіостанцій вийшло на міжнародний ринок

Відтепер Люкс ФМ веде мовлення і у Казахстані!

АТ "ТРК Люкс" стало першим медійним холдингом в Україні, який продав франшизу радіостанції за кордон. Відтепер "Розважальне радіо №1 "Люкс ФМ" буде мовити і в Казахстані, при цьому покриваючи понад 46% території країни. Мовлення у прямому ефірі стартувало сьогодні, 13 серпня 2019 року.

Партнери з Казахстану зізналися, що доволі прискіпливо і довго вибирали з ким працювати серед російських і українських радіостанцій – потенційних партнерів. Але в підсумку зупинили свій вибір саме на “Люкс ФМ”, як на унікальному продукті, який яскраво вирізняється серед конкурентів.

"Мы выбрали Люкс ФМ потому, что нам понравился музыкальный формат, потому что станция является лидером на рынке Украины, а также профессиональный подход и помощь команды в организации вещания станции в Казахстане. Уверены, что данный формат будет востребован на территории Казахстана. Запуск новой радиостанции придаст новый импульс развитию медиарынка Казахстана и надеемся, что радиослушатели по достоинству оценят интересный контент и формат радиостанции", – прокоментував генеральний директор Тандем Медіа Group, які придбали франшизу, Тимур Сатибалдін.

Генеральний директор радіо "Люкс ФМ" Роман Андрейко також поділився враженнями від виходу на міжнародний ринок. Він зазначив, що цьому допоміг креатив:

Ми запустили свій проект в середині 90-х і починали реально "з нуля": створення назви, логотипу, а згодом розвиток бренду і радіомережі. Ми пішли складнішим шляхом, ніж наші конкуренти, але нам вдалось зробити його одним із найуспішніших на ринку!

А зараз ми пишаємося тим, що можемо експортувати свій успішний бренд! В планах – створення по справжньому міжнародного бренду, і ми над цим працюємо. Казахстан – це перша ластівка!

Якою буде радіостанція в Казахстані, розповів продюсер "Люкс ФМ" Євген Фешак:

"Ми дуже пишаємося тим, що першими саме серед українських радіостанцій вийшли на міжнародний рівень. Люкс ФМ не просто помітили серед конкурентів, його обрали! Для нас це багато значить тому, що наша радіостанція – це класний настрій, і це ми доводимо перш за все своїм унікальним контентом. Те, що ми вийшли на міжнародний рівень означає, що класний настрій зараз затребуваний! В Казахстані будемо продовжувати пропагувати його своїм брендом. Плануємо зробити там грандіозну акцію LuxFmPartyTour з топовими зірками, провести багато наших чудових акцій, які вже успішно організовували в Україні. Ми поділимося досвідом запуску найкреативнішого продукту серед радіостанцій".

Загалом "Люкс ФМ" можна буде почути у семи містах Казахстану: Алмати, Шимкет, Кизилорда, Атирау, Усть-Каменогорськ, Туркестан, Талдикурган.

Включайте настрій разом з "Люкс ФМ"! Тепер і в Казахстані!!!