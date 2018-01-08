Radiohead звинуватив Лану Дель Рей у плагіаті: порівняння пісень

Рок-гурт із Великобританії Radiohead планує подати до суду на американську співачку Лану Дель Рей за порушення авторських прав. Виконавицю підозрюють у запозиченні мелодії синглу Radiohead - Creep для її композиції Get Free.

Про це повідомляє The Sun.

Згідно із повідомленням, пісня Get Free входить до п'ятого студійного альбому Лани Дель Рей - Lust for Life, який вийшов в 2017 році і став лідером хіт-парадів США і Великобританії.

Читайте також: Ані Лорак звинуватили у плагіаті через новий кліп: відео

За словами джерела видання, команди юристів музикантів та співачки намагаються вирішити справу кулуарно і не доводити її до суду.

При цьому музиканти Radiohead збираються домогтися або отримання компенсації, або включення своїх імен до списку співавторів пісні, щоб далі отримувати авторські відрахування. Зараз у Get Free троє авторів – Лана Дель Рей, Кірон Мензес і Рік Ноуелс.

Radiohead - Creep

Lana Del Rey - Get Free