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      Радість буде короткою, – Фурса сказав, що може обвалити ріст економіки в Україні

      787 Читать новость на русском
      Що може обвалити зростання економіки в Україні
      Що може обвалити зростання економіки в Україні / unsplash.com/photos

      Економіст Сергій Фурса вважає, що дані української економіки за підсумками другого кварталу перевершило всі очікування аналітиків. ВВП України зросло на 4,6%. Однак таке явище не можна вважати стабільним та якісним.

      "По-перше, така ейфорія ніколи не триває довго. По-друге, вибори закінчилися, а з ними й "фінансові "плюшки", – сказав Сергій Фурса у своєму відеоблозі "Фінансова грамотність".

      Цікаво! Україні потрібно понад 50 років, щоб досягти рівня економіки Польщі, – Світовий банк

      За його словами, споживчий попит може стати основою для зростання економіки тільки тоді, якщо він супроводжується зростанням внутрішнього виробництва. Адже в іншому випадку все піде на імпорт і сприятиме зростанню ВВП якоїсь іншої країни.

      А для розвитку внутрішнього виробництва необхідні інвестиції. На жаль, нині їхня частка у ВВП залишається низькою – 17% за результатами 2018 року. Тому якщо ми хочемо стати Польщею, то ми повинні насамперед залучати інвестиції. Радіти життю, звичайно, теж добре, але як ми бачимо, без інвестицій ця радість буде короткою,
      – зазначив експерт.

      Він пояснив, що інвестиції не приходять, тому що інвестори бояться українських суддів, українських силовиків, а аткож відсутності верховенства права в країні.

      "І виправити цю ситуацію набагато важливіше і набагато важче, ніж змусити радіти українських споживачів. Тут одним телевізором не обійдешся", – наголосив Фурса. 

      Що таке ВВП?Валовий внутрішній продукт – це важливий показник, за яким можна оцінити розвиток економіки країни. Він вказує ринкову вартість всіх вироблених на території країни протягом року товарів і послуг з метою споживання, експорту та накопичення за винятком вартості проміжних товарів і послуг, тобто сировини, палива, енергії, кормів та інших. Цей показник дає уявлення про загальний матеріальний добробут нації.

      Дивіться повний випуск відеоблогу "Фінансова грамотність":

       

      blog_ava
      Чому економіка України різко зросла: Фурса назвав причини
      2 вересня
      6905
      Теги: Новини України Відеоблоги Інвестиції Гроші ВВП Фінанси
      Джерело: 24 канал
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