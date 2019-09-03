Радість буде короткою, – Фурса сказав, що може обвалити ріст економіки в Україні

Економіст Сергій Фурса вважає, що дані української економіки за підсумками другого кварталу перевершило всі очікування аналітиків. ВВП України зросло на 4,6%. Однак таке явище не можна вважати стабільним та якісним.

"По-перше, така ейфорія ніколи не триває довго. По-друге, вибори закінчилися, а з ними й "фінансові "плюшки", – сказав Сергій Фурса у своєму відеоблозі "Фінансова грамотність".

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За його словами, споживчий попит може стати основою для зростання економіки тільки тоді, якщо він супроводжується зростанням внутрішнього виробництва. Адже в іншому випадку все піде на імпорт і сприятиме зростанню ВВП якоїсь іншої країни.

А для розвитку внутрішнього виробництва необхідні інвестиції. На жаль, нині їхня частка у ВВП залишається низькою – 17% за результатами 2018 року. Тому якщо ми хочемо стати Польщею, то ми повинні насамперед залучати інвестиції. Радіти життю, звичайно, теж добре, але як ми бачимо, без інвестицій ця радість буде короткою,

– зазначив експерт.

Він пояснив, що інвестиції не приходять, тому що інвестори бояться українських суддів, українських силовиків, а аткож відсутності верховенства права в країні.

"І виправити цю ситуацію набагато важливіше і набагато важче, ніж змусити радіти українських споживачів. Тут одним телевізором не обійдешся", – наголосив Фурса.

Що таке ВВП?Валовий внутрішній продукт – це важливий показник, за яким можна оцінити розвиток економіки країни. Він вказує ринкову вартість всіх вироблених на території країни протягом року товарів і послуг з метою споживання, експорту та накопичення за винятком вартості проміжних товарів і послуг, тобто сировини, палива, енергії, кормів та інших. Цей показник дає уявлення про загальний матеріальний добробут нації.

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