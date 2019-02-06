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      УЛЯНА СУПРУН ВІКТОР ЯНУКОВИЧ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019
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      "Радий бачити вас без петлі на шиї": журналіст розповів, що мав на увазі Янукович

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      Президент-утікач Віктор Янукович дав прес-конференцію у Москві. Серед відповідей на питання преси Янукович звернувся до українського журналіста УНІАНу з приказкою "Радий бачити вас без петлі на шиї".

      Журналіст агенції УНІАН Роман Цимбалюк пояснив суть відповіді екс-президента у прямому ефірі 24 каналу.

      Читайте також: Що сказав Янукович на прес-конференції: головні тези

      За словами Цимбалюка, Віктор Янукович цією приказкою натякав на те, що при діючій українській владі бути патріотичним українцем страшно, бо з кожним може статися будь-що.

      Але тут ще питання в іншому: я з Януковичем зустрічаюся дуже часто з моменту його втечі на територію Росії, тому він почав мене впізнавати в обличчя. Я часто був на його конференціях, зокрема і в Ростові. Пізніше це "шоу" перенесли в Москву, очевидно, що Янукович насправді не живе в Ростові, а десь у Сочі або біля Москви,
      – відповів журналіст.

      Навіщо президент-втікач скликав прес-конференцію?

      "Мені здається, що Янукович на пенсії використовується російською владою як фаховий пропагандист на їхньому боці. Чому він скликав прес-конференцію? Відповідь тут проста – вона за кількістю вживань прізвище Медведчука напевно встановила рекорд у Москві. Таким чином Кремль остаточно робить ставку на кума Путіна на парламентських виборах", – наголосив Цимбалюк.

      У чому звинувачують Віктора Медведчука в Україні?Генеральна прокуратура України відкрила кримінальне провадження за фактом державної зради проти Віктора Медведчука. Кум Путіна на з'їзді політичної організації "Український вибір – право народу" заявив, що необхідно створити так званий "автономний регіон Донбас".

      Генпрокуратура вбачає у діях Медведчука ознаки злочинів, передбачених статтями "Посягання на територіальну цілісність і недоторканість України" та "Державна зрада".

      "Щодо стану здоров'я Януковича, то візуально він рухається гірше, ніж рік тому, навіть охорона допомагала йому піднятися зі стільчика. Чи він дійсно має проблеми зі здоров’ям чи може став актором у вигнанні, я не можу стверджувати", – додав журналіст.

      У чому полягає державна зрада Віктора Януковича?Після втечі до Росії під час Майдану у 2014 році Янукович попросив президента РФ Володимира Путіна застосувати свої війська для "відновлення законності" в Україні. Відтак, його визнали винним у вчиненні злочинів, передбачених статями Кримінального кодексу про державну зраду та пособництво у веденні агресивної війни.

      Якщо Янукович повернеться в Україну, йому доведеться відсидіти 13 років у в'язниці.

      Дивіться відео-біографію Віктора Януковича:

       

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      Теги: Новини України Новини Росії Віктор Янукович Янукович говорить Віктор Медведчук Медіа Журналісти Російська пропаганда Парламентські вибори 2019
      Джерело: 24 канал
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