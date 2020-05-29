Поліція вже затримала 24 зловмисників, причетних до перестрілки у Броварах, що на Київщині. Серед них – лише 2 місцевих мешканців, усі решта – з Вінниччини. Чи могла поліція запобігти цьому інциденту – читайте далі.

Радник міністра внутрішніх справ України Іван Варченко вважає, що так. Про це він розповів у прямому ефірі 24 каналу.

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Він підкреслив, що вже були відповідні кадрові рішення у Нацполіції щодо Вінницької області. Саме там поліцейські мали можливість запобігти подібному сценарію.

Довідка. Доповідаючи Зеленському, Аваков відзначив, що один автобус з озброєними людьми приїхав з Вінниці, інша група на трьох мікроавтобусах прибула з Києва.

"Тепер не щодо цього сценарію, а загалом про ситуацію, яка може скластися впринципі будь-де. У нас вільне суспільство, вільні громадяни, які мають право пересуватися Україною вільно. Вільно збиратися та вирішувати свої питання, співати пісні чи сваритися", – додав Варченко.

Але порушення закону починається тоді, коли вони або злочинний умисел мали, або використовують зброю і, власне, вчиняють злочин. У цій ситуації відбулося так, що громадяни вільно пересувалися,

– наголосив радник Авакова.

Чому вони вільно пересувалися, якщо був умисел у Вінницькій області – це питання, за словами Варченка, зараз розглядається. На його думку, окрім кадрових та дисциплінарних рішень, будуть ще й додаткові – щодо фаховості роботи поліції саме в даному випадку.

Що відомо про стрілянину в Броварах? 29 травня у Броварах сталася стрілянина між підприємцями, які займаються пасажирськими перевезеннями, та нелегальними перевізниками. У ній взяли участь приблизно 100 людей. Поліція затримала десятки людей, однак спецоперація ще триває.



На місці події правоохоронці вилучили зброю. Щонайменше троє людей поранені, їх госпіталізували. Під час одного з пострілів куля потрапила у вікно будинку, який розташований поруч.

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