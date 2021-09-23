За півтори доби відео з назвою "Даже если" набрало приблизно 15 тисяч переглядів. Його оприлюднили на каналі нового проєкту Домбровського – Ikonostas.

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Лежав у могилі й приспівував

Це четверта робота на ютуб-каналі проєкту, проте перший кліп. Назаров на кадрах був у білому костюмі та керував чорним позашляховиком.

Домбровський у цій роботі лежав у могилі й танцював. При цьому він аналізував сутність людського буття.

Припускають, що радник мера постав у кліпі як альтер его виконавця. Проте автор не пояснював, що він вклав у цей образ. У відео присутня ненормативна лексика, тому ми не рекомендуємо його до перегляду вразливим і неповнолітнім.

Кліп на композицію "Даже если": дивіться відео ютубу Ikonostas (18+)