Радник Кличка пояснив, як законно припинити забудову Протасового Яру
Київ в чергове страждає від незаконних забудов. Якби не активісти, то на місці Протасового Яру збудували б елітний житловий комплекс. Щоправда, за свою громадянську позицію активісти тепер мають переховуватися і боятися розправи. Що про це думає влада столиці – читайте далі.
Радник мера Києва Максим Бахматов у програмі "Після всього" на 24 каналі зазначив, що незаконні забудови – це ознака слабкої держави, де людина силою може дозволити собі будь-що. Ситуацію з Протасовим Яром він назвав вишенькою на торті.
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"У Києва дуже чітка позиція щодо незаконних забудов. Все, що незаконно – має бути ліквідовано! До слова, 30% зелених насаджень, що є у Протасовому Яру наразі розпродані та розподілені. Сьогодні – це приватна власність", – підкреслив Бахматов.
Наше завдання – разом з активістами зробити так, аби такого не відбувалося (мова йде про незаконні забудови, – 24 канал), щоб подібний безпрєдєл був неможливий,
– наголосив радник Києва.
Влада Києва скасувала картку про тимчасове порушення благоустрою, що унеможливлює встановлення тимчасової огорожі. Якщо неможливо встановити огорожу, то неможливо розпочати будь-яке будівництво.
Влада Києва скасувала картку про тимчасове порушення благоустрою
До слова, забудовники отримали землю згідно з ухвалою Київради, яку прийняли ще за часів Черновецького. Радник Кличка пояснив, що для того, аби скасувати попереднє рішення, потрібно визначити 100% підстави для цього.
Це рішення Київради будуть "ламати" у судах. Для цього ми маємо підготуватися, аби це було гарантовано і не було можливості оскаржити це у судах,
– заявив Максим Бахматов.
Що відомо про ситуацію у Протасовому Ярі?
- У травні 2019 року будівельна компанія "Дайтона груп", яку пов'язують з Геннадієм Кораном, почала готуватись до зведення нового житлового комплексу. Представники компанії стверджували, що будівництво начебто законне. Проте місцева громада не підтримала забудовника і вийшла на захист зеленої зони.
- Після низки протестів, активістам вдалося довести, що будівництво тут відбувається з низкою порушень. Щоправда, забудовник майже одразу оскаржив цей припис і розпочав підготовку до будівництва. Активісти ж не здавались, протести не рідко завершувались сутичками. Але вони не здаються і планують надалі оббивати пороги всіх інстанцій та вберегти Простасів Яр від забудови.