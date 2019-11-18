Радник Кличка пояснив, як законно припинити забудову Протасового Яру

Київ в чергове страждає від незаконних забудов. Якби не активісти, то на місці Протасового Яру збудували б елітний житловий комплекс. Щоправда, за свою громадянську позицію активісти тепер мають переховуватися і боятися розправи. Що про це думає влада столиці – читайте далі.

Радник мера Києва Максим Бахматов у програмі "Після всього" на 24 каналі зазначив, що незаконні забудови – це ознака слабкої держави, де людина силою може дозволити собі будь-що. Ситуацію з Протасовим Яром він назвав вишенькою на торті.

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"У Києва дуже чітка позиція щодо незаконних забудов. Все, що незаконно – має бути ліквідовано! До слова, 30% зелених насаджень, що є у Протасовому Яру наразі розпродані та розподілені. Сьогодні – це приватна власність", – підкреслив Бахматов.

Наше завдання – разом з активістами зробити так, аби такого не відбувалося (мова йде про незаконні забудови, – 24 канал), щоб подібний безпрєдєл був неможливий,

– наголосив радник Києва.

Влада Києва скасувала картку про тимчасове порушення благоустрою, що унеможливлює встановлення тимчасової огорожі. Якщо неможливо встановити огорожу, то неможливо розпочати будь-яке будівництво.



Влада Києва скасувала картку про тимчасове порушення благоустрою

До слова, забудовники отримали землю згідно з ухвалою Київради, яку прийняли ще за часів Черновецького. Радник Кличка пояснив, що для того, аби скасувати попереднє рішення, потрібно визначити 100% підстави для цього.

Це рішення Київради будуть "ламати" у судах. Для цього ми маємо підготуватися, аби це було гарантовано і не було можливості оскаржити це у судах,

– заявив Максим Бахматов.

Що відомо про ситуацію у Протасовому Ярі?