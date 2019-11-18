23:59
18 лист 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ПОВЕРНЕННЯ ЗАХОПЛЕНИХ КОРАБЛІВ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ПРОТЕСТИ У ГОНКОНГУ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: "Вічний" Лукашенко. Медвєдєв покинув хор
      Вєсті Кремля
      22:15, сьогодні
      Вєсті.UA: Луценко міняє професію. Милованова не вставляє
      Вєсті.UA
      22:08, сьогодні
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      24 Канал Новини Новини України
      ПОВЕРНЕННЯ ЗАХОПЛЕНИХ КОРАБЛІВ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ПРОТЕСТИ У ГОНКОНГУ

      Радник Кличка пояснив, як законно припинити забудову Протасового Яру

      7
      Як законно припинити забудову Протасового Яру / ua.news

      Київ в чергове страждає від незаконних забудов. Якби не активісти, то на місці Протасового Яру збудували б елітний житловий комплекс. Щоправда, за свою громадянську позицію активісти тепер мають переховуватися і боятися розправи. Що про це думає влада столиці – читайте далі.

      Радник мера Києва Максим Бахматов у програмі "Після всього" на 24 каналі зазначив, що незаконні забудови – це ознака слабкої держави, де людина силою може дозволити собі будь-що. Ситуацію з Протасовим Яром він назвав вишенькою на торті.

      Важливо! Погрожували вбивством: активіст Протасового Яру переховується від розправи

      "У Києва дуже чітка позиція щодо незаконних забудов. Все, що незаконно – має бути ліквідовано! До слова, 30% зелених насаджень, що є у Протасовому Яру наразі розпродані та розподілені. Сьогодні – це приватна власність", – підкреслив Бахматов.

      Наше завдання – разом з активістами зробити так, аби такого не відбувалося (мова йде про незаконні забудови, – 24 канал), щоб подібний безпрєдєл був неможливий,
      – наголосив радник Києва.

      Влада Києва скасувала картку про тимчасове порушення благоустрою, що унеможливлює встановлення тимчасової огорожі. Якщо неможливо встановити огорожу, то неможливо розпочати будь-яке будівництво.


      Влада Києва скасувала картку про тимчасове порушення благоустрою

      До слова, забудовники отримали землю згідно з ухвалою Київради, яку прийняли ще за часів Черновецького. Радник Кличка пояснив, що для того, аби скасувати попереднє рішення, потрібно визначити 100% підстави для цього. 

      Це рішення Київради будуть "ламати" у судах. Для цього ми маємо підготуватися, аби це було гарантовано і не було можливості оскаржити це у судах,
      – заявив Максим Бахматов.

      Що відомо про ситуацію у Протасовому Ярі?

      • ​У травні 2019 року будівельна компанія "Дайтона груп", яку пов'язують з Геннадієм Кораном, почала готуватись до зведення нового житлового комплексу. Представники компанії стверджували, що будівництво начебто законне. Проте місцева громада не підтримала забудовника і вийшла на захист зеленої зони.
      • Після низки протестів, активістам вдалося довести, що будівництво тут відбувається з низкою порушень. Щоправда, забудовник майже одразу оскаржив цей припис і розпочав підготовку до будівництва. Активісти ж не здавались, протести не рідко завершувались сутичками. Але вони не здаються і планують надалі оббивати пороги всіх інстанцій та вберегти Простасів Яр від забудови.
      На Хмельниччині чиновник прив’язав до авто свого собаку та протягнув дорогою – відео (18+)
      сьогодні
      5250
      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини України Скандальні забудови Активісти Протести Новини Києва Будівництво
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Головні новини 18 листопада: Росія повернула кораблі, Порошенку готують підозру
      сьогодні , 22:30 Головні новини 18 листопада: Росія повернула кораблі, Порошенку готують підозру
      Олесь Друкач 505
      Захоплені судна знову дома, або Як Кремль переграв Україну
      сьогодні , 22:00 Захоплені судна знову дома, або Як Кремль переграв Україну
      Артем Овдієнко 1999
      Електронні сигарети – як безболісно відмовитись від цигарок
      сьогодні , 17:35 Електронні сигарети – як безболісно відмовитись від цигарок
      622
      "Боротьба за Гонконг": що розказують світові медіа про масштабні протести
      сьогодні , 21:30 "Боротьба за Гонконг": що розказують світові медіа про масштабні протести
      Світлана Попова 853
      Українські ЗМІ на окупованому Донбасі: що про це відомо
      сьогодні , 20:01 Українські ЗМІ на окупованому Донбасі: що про це відомо
      Світлана Попова 959
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук