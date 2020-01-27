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      Радник прем'єр-міністра Юрій Голик розповів, скільки об'їзних доріг побудують в 2020 році

      61 Читать новость на русском
      Юрій Голик

      В рамках виконання плану ремонту і будiвництва 4 000 км доріг Укравтодор визначив перелік окружних, які будуватимуть у 2020 році.

      Карту їх будівництва опублікував у Facebook радник прем'єр-міністра Юрій Голик.

      "9 об'їзних доріг будує Укравтодор цього року. Ще 9 проєктує", – прокоментував він.

      Об'їзні дороги будуть побудовані навколо Дніпра, Львова, Полтави, Житомира, Рівного, Тернополя, Берегово, Дунаївців і Кобеляк. Загальна протяжність доріг складе 101,5 км.

      Також ведуться проєктні роботи з будівництва об'їзних навколо Хмельницького, Миколаєва, Білої Церкви, Борисполя, Чернівців, Кременчука, Одеси, Дубно та Стрия.

      Згідно із затвердженим планом, будівельні роботи почнуться навесні. Всього за поточний рік буде побудовано 4 000 км доріг. Для реалізації цього амбітного проєкту бюджет Дорожнього фонду збільшено до 66 млрд гривень.

      Раніше радник прем'єр-міністра Юрій Голик повідомляв про підсумки виконання плану з будівництва доріг на 2019 рік. Обласні державні адміністрації, які отримують фінансування в розмірі 35% Дорожнього фонду, не змогли використати близько 1,5 млрд гривень.

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      Теги: Новини України Дороги
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