Радник Трампа з питань внутрішньої безпеки пішов у відставку

Радник президента США Дональда Трампа з внутрішньої безпеки Томас Боссерт йде у відставку.

Про це пише "Інтерфакс-Україна" з посиланням на заяву Білого дому.

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Президент вдячний Тому за його прихильність безпеці нашої великої країни. Том керував спробами Білого дому захистити нашу батьківщину від терористичних загроз, посилити нашу кібербезпеку і відповідати на безпрецедентні природні катаклізми. Президент подякував йому за службу і побажав усього найкращого,

– сказала офіційний представник Білого дому Сара Сандерс.

Нагадаємо, що у березні 2018 року Дональд Трамп звільнив держсекретаря Рекса Тіллерсона і запропонував призначити на його місце директора ЦРУ Майка Помпео. Президент пояснив, що Помпео розділяє його зовнішньополітичні погляди в куди більшій мірі, ніж Тіллерсон. Крім того, у березні про свою відставку оголосив радник Трампа з національної безпеки Герберт Макмастер, якого на посаді змінив Джон Болтон.