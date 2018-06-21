Радник Трампа збирається до Росії: обговорюватиме зустріч американського президента з Путіним

Радник президента США з національної безпеки Джон Болтон збирається відвідати Москву наступного тижня. Там він обговорить майбутню зустріч очільника Білого дому з президентом РФ Володимиром Путіним.

Про це на своїй сторінці у Twitter написав представник Ради з національної безпеки США Гарретт Маркуіс.

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За його словами, 25-27 червня радник президента Трампа з нацбезпеки Джон Болтон відвідає Лондон та Рим, щоб обговорити питання національної безпеки із союзниками США.

Також Болтон відвідає Москву, щоб обговорити ймовірну зустріч між президентами Трампом і Путіним,

– йдеться у повідомленні.

On June 25-27, U.S. National Security Advisor John Bolton will meet with U.S. allies in London and Rome to discuss national security issues, and travel to Moscow to discuss a potential meeting between Presidents Trump and Putin. — Garrett Marquis (@GMarquis45) 21 червня 2018 р.

Нагадаємо, нещодавно прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков повідомив, що Путін і Дональд Трамп під час останньої телефонної розмови обговорювали проведення двосторонньої зустрічі. Вона може відбутися у Відні. Це вже буде третя зустріч Дональда Трампа та Володимира Путіна. До цього президенти США та Росії зустрічалися минулоріч в липні в німецькому Гамбурзі на полях саміту G20 і в листопадіу В'єтнамі у рамках саміту країн Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва.