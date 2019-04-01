Радник Зеленського запропонував Порошенкові влаштувати дебати з Коломойським

У виборчому штабі кандидата у президенти Володимира Зеленського наразі жодних дебатів не обіцяють. Навпаки – кажуть, що у проведенні таких "собачих боїв" просто немає сенсу.

У Зеленського вважають, що обговорювати свою програму та план дій із Петром Порошенком їхній кандидат не повинен, заявив його радник Руслан Рябошапка, пише "Громадське".

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Після оголошення остаточних офіційних результатів першого туру виборів президента Суспільне проведе переговори зі штабами двох кандидатів, які виходять у другий тур. Наразі лідерами виборчої гонки є Володимир Зеленський та Петро Порошенко. Але тим часом у штабі Зеленського знову передумали. Так, раніше їхній кандидат заявив, що готовий до дебатів із Президентом.

Якщо у вас є якісь план на 5 років – чому ви це не зробили тоді? Я не бачу просто сенсу починати ці, вибачте за грубе слово, собачі бої, коли люди влаштовують ток-шоу, а не дискусію чи обмін поглядами щодо програм,

– сказав Рябошапка.

Радник шоумена такж розповів, що в найближчий час Зеленський має детально представити своїм виборцям програму та членів команди.

"Обговорювати ці обличчя і план дій з Порошенком? Я не бачу в цьому сенсу. Яке питання до Зеленського може бути від Порошенка, який вважає його маріонеткою Коломойського? Може він з Коломойським влаштує дебати?" – додав він.

Зазначимо, дату дебатів зможуть призначити після згоди обох кандидатів. Вони повинні відбутися не пізніше, ніж 19 квітня.



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