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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 РЕЗУЛЬТАТИ ВИБОРІВ ПРЕЗИДЕНТА 2019
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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 РЕЗУЛЬТАТИ ВИБОРІВ ПРЕЗИДЕНТА 2019

      Радник Зеленського запропонував Порошенкові влаштувати дебати з Коломойським

      1945 Читать новость на русском
      У Зеленського знову передумали щодо дебатів
      У Зеленського знову передумали щодо дебатів / Фото з відкритих джерел

      У виборчому штабі кандидата у президенти Володимира Зеленського наразі жодних дебатів не обіцяють. Навпаки – кажуть, що у проведенні таких "собачих боїв" просто немає сенсу.

      У Зеленського вважають, що обговорювати свою програму та план дій із Петром Порошенком їхній кандидат не повинен, заявив його радник Руслан Рябошапка, пише "Громадське".

      Читайте також: Коли відбудуться дебати між Порошенком і Зеленським: заява Суспільного

      Після оголошення остаточних офіційних результатів першого туру виборів президента Суспільне проведе переговори зі штабами двох кандидатів, які виходять у другий тур. Наразі лідерами виборчої гонки є Володимир Зеленський та Петро Порошенко. Але тим часом у штабі Зеленського знову передумали. Так, раніше їхній кандидат заявив, що готовий до дебатів із Президентом. 

      Якщо у вас є якісь план на 5 років – чому ви це не зробили тоді? Я не бачу просто сенсу починати ці, вибачте за грубе слово, собачі бої, коли люди влаштовують ток-шоу, а не дискусію чи обмін поглядами щодо програм,
      – сказав Рябошапка.

      Радник шоумена такж розповів, що в найближчий час Зеленський має детально представити своїм виборцям програму та членів команди.

      "Обговорювати ці обличчя і план дій з Порошенком? Я не бачу в цьому сенсу. Яке питання до Зеленського може бути від Порошенка, який вважає його маріонеткою Коломойського? Може він з Коломойським влаштує дебати?" – додав він.

      Зазначимо, дату дебатів зможуть призначити після згоди обох кандидатів. Вони повинні відбутися не пізніше, ніж 19 квітня.


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      Теги: Новини України Новини політики Петро Порошенко Президентські вибори 2019 Володимир Зеленський Результати виборів президента 2019
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