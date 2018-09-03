21:38
3 вер 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
14°C
29°C 14°C
  • вівторок
    29°C 13°C
  • середа
    27°C 18°C
  • четвер
    26°C 18°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ВБИВСТВО ЗАХАРЧЕНКА ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА ОЛЕГ СЕНЦОВ ПОМЕР ЙОСИП КОБЗОН
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Путін змінює професію. Конкуренти Ілона Маска в Росії
Вєсті Кремля
17:06, 1 вересня
Вєсті.UA. Ведмежі послуги Медведчука. Шапка Гриця-молодця
Вєсті.UA
19:46, сьогодні
Бізнес забудовиків: як в Україні наживаються на школах та садочках
ЦРУ
09:00, 31 серпня
"Перемоги" держструктур, або катаклізми національного масштабу
Підсумки дна
13:00, 28 серпня
Згадати Все. Туризм по-радянськи
Згадати все
22:51, 31 серпня
Телеканал новин 24 Новини Новини світу
ВБИВСТВО ЗАХАРЧЕНКА ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА ОЛЕГ СЕНЦОВ ПОМЕР ЙОСИП КОБЗОН

Радники Трампа пропонували Палестинській автономії створити конфедерацію з Йорданією

135 Читать новость на русском
Палестинський лідер Махмуд Аббас
Палестинський лідер Махмуд Аббас / ForumDaily

Голова Палестинської національної адміністрації Махмуд Аббас розкрив інформацію про те, що радники глави Білого дому Дональда Трампа пропонували йому вступити в конфедерацію з Йорданією. Вашингтон подав це як формулу врегулювання близькосхідного конфлікту.

Про це повідомляє El Pais.

Читайте також: Меркель пообіцяла Йорданії фінансову допомогу

Так, Аббас заявив, що пропозиція була висунута Джаредом Кушнером радником президента США з особливих питань і його зятем, а також Джейсоном Грінблаттом, американським посередником, проте коли це було зроблено – він не уточнив. У зв'язку з цим газета нагадує, що в грудні минулого року ПА розірвала контакти з Вашингтоном після того, як Білий дім визнав Єрусалим столицею Ізраїлю.

Лідер ПА пояснив, що підтримує варіант врегулювання через політичний союз Палестини з Йорданією, але тільки за умови, що в угоду про конфедерацію буде також включений Ізраїль. Аббас застеріг, що "в будь-якому випадку відкидає план умиротворення, що розробляється зараз адміністрацією Трампа, оскільки США виявили вороже ставлення до палестинців і заблокували мирний процес", цитує видання опубліковані в пресі повідомлення про зустріч Аббаса з головою некомерційної організації "Мир зараз" та двома ізраїльськими депутатами.

Як зазначається, Аббас розкрив інформацію про те, що зустрічався з Трампом чотири рази з часу інавгурації останнього, і переповідав йому пропозицію палестинців про створення демілітаризованої держави, яку захищали б сили НАТО. В результаті він оголосив, що готовий погодитися на "тристоронню конфедерацію з Йорданією та Ізраїлем" в якості альтернативи. Лідер ПА також зауважив, що проект мирної угоди, представлений йому Трампом, включав гарантії безпеки Ізраїлю і таке вирішення проблеми палестинських біженців, яке "не вилилося б у знищення Ізраїлю".

Читайте також: Ізраїль повністю закрив кордон із Сектором Гази

Теги: Новини політики Йорданія Палестина Близький Схід Новини США Дональд Трамп
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
"Екзотичне весілля": нетипове романтичне кіно для затятих циніків
сьогодні, 21:02 "Екзотичне весілля": нетипове романтичне кіно для затятих циніків
Юлія Ліпенцева
Чому дорожчає валюта та що варто знати, щоб спокійно жити
сьогодні, 20:03 Чому дорожчає валюта та що варто знати, щоб спокійно жити
Яніна Ткачук
Ліквідація Захарченка: який сценарій готує Кремль для України?
сьогодні, 19:01 Ліквідація Захарченка: який сценарій готує Кремль для України?
Інна Жолобович
ТОП-3 гри серпня 2018: огляд Far Cry 5, Strange Brigade та God of War 4
сьогодні, 18:02 ТОП-3 гри серпня 2018: огляд Far Cry 5, Strange Brigade та God of War 4
Анастасія Можаровська
Передвісник ескалації на Донбасі: західні ЗМІ про вбивство Захарченка та його наслідки
сьогодні, 16:53 Передвісник ескалації на Донбасі: західні ЗМІ про вбивство Захарченка та його наслідки
Олександра Кравчук
Вчені б'ють на сполох: світ перебуває на межі глобального стихійного лиха
 17 вересня 2017 , 11:52
ТОП-25 фільмів для святкового настрою
 7 січня 2015 , 11:10
Колишнього президента США госпіталізували
14 липня 2017 , 05:58
У Москві зірвали лекцію одного з лідерів "Антимайдану"
 21 травня 2015 , 15:33
Відкривай легендарні місця: Сопот
 9 квітня , 12:00
Відкривай легендарні місця: Сади Hortulus Spectabilis
 16 квітня , 15:00
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук