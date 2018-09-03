Радники Трампа пропонували Палестинській автономії створити конфедерацію з Йорданією

Голова Палестинської національної адміністрації Махмуд Аббас розкрив інформацію про те, що радники глави Білого дому Дональда Трампа пропонували йому вступити в конфедерацію з Йорданією. Вашингтон подав це як формулу врегулювання близькосхідного конфлікту.

Про це повідомляє El Pais.

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Так, Аббас заявив, що пропозиція була висунута Джаредом Кушнером – радником президента США з особливих питань і його зятем, а також Джейсоном Грінблаттом, американським посередником, проте коли це було зроблено – він не уточнив. У зв'язку з цим газета нагадує, що в грудні минулого року ПА розірвала контакти з Вашингтоном після того, як Білий дім визнав Єрусалим столицею Ізраїлю.

Лідер ПА пояснив, що підтримує варіант врегулювання через політичний союз Палестини з Йорданією, але тільки за умови, що в угоду про конфедерацію буде також включений Ізраїль. Аббас застеріг, що "в будь-якому випадку відкидає план умиротворення, що розробляється зараз адміністрацією Трампа, оскільки США виявили вороже ставлення до палестинців і заблокували мирний процес", цитує видання опубліковані в пресі повідомлення про зустріч Аббаса з головою некомерційної організації "Мир зараз" та двома ізраїльськими депутатами.

Як зазначається, Аббас розкрив інформацію про те, що зустрічався з Трампом чотири рази з часу інавгурації останнього, і переповідав йому пропозицію палестинців про створення демілітаризованої держави, яку захищали б сили НАТО. В результаті він оголосив, що готовий погодитися на "тристоронню конфедерацію з Йорданією та Ізраїлем" в якості альтернативи. Лідер ПА також зауважив, що проект мирної угоди, представлений йому Трампом, включав гарантії безпеки Ізраїлю і таке вирішення проблеми палестинських біженців, яке "не вилилося б у знищення Ізраїлю".

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