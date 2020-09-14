Місцеві вибори у 2020 році повинні відбутися незалежно від того, яка ситуація буде із захворюваністю на коронавірус. Тож Міністерство внутрішніх справ має забезпечити дотримання карантину.

Таку заяву про необхідність проведення місцевих виборів зробив голова комітету Верховної Ради з питань здоров'я нації, медичної допомоги і медичного страхування Михайло Радуцький. Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

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Я вважаю, що вибори повинні відбутися, навіть якщо у нас буде тотальна проблема із захворюваністю COVID-19,

– наголосив голова комітету Ради з питань здоров'я нації.

Однак депутат зазначив, що це його особиста позиція.

Зверніть увагу! Місцеві вибори в Україні відбудуться 25 жовтня у 2020 році. Передвиборча кампанія стартувала 5 вересня.

Вибори під час карантину: що зміниться

Кабмін працює над постановою про вибори в умовах карантину. Зокрема, планують запровадити:

Соціальну дистанцію між людьми на дільницях;

Обов'язкову наявність засобів захисту у виборців та працівників дільниць;

Заборону масових зборів виборців у приміщенні для агітації перед виборами.



Календар місцевих виборів / Інфографіка 24 каналу