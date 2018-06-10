Рафаель Надаль виграв Roland Garros

Іспанський тенісист Рафаель Надаль виграв Відкритий чемпіонат Франції. Він захистив титул чемпіона, здобутий у 2017 році.

У фіналі першій ракетці світу протистояв Домінік Тім з Австрії. Восьмий номер у світовому рейтингу нічого не зумів протиставити. Для перемоги Надалю знадобилося лише три сети. Хоча сама гра тривала дві години та 44 хвилини.

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У першому сеті Надаль програв одну подачу, однак виграв дві в австрійця. У другому для перемоги іспанцю вистачило забрати одну подачу у суперника. Однак брейк-пойнт Надаль реалізував лише з п'ятої спроби.

У третьому сеті Надаль міг одразу ж взяти перший гейм, але Тім відіграв чотири брейк-пойнти. Натомість вже у наступній подачі австрійця Надаль все-таки виграв.

В останній подачі у матчі Тім ще намагався боротися до останнього, та переломити хід поєдинку він не зумів. З п'ятої спроби Надаль, врешті-решт, реалізував матч-пойнт.

Рафаель Надаль – Домінік Тім 3:0 (6:4, 6:3, 6:2)

Варто відзначити, що це 11 перемога на Ролан Гаррос для Надаля. І 17 перемога на турнірах "Великого шлема".