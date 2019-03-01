Рахунки за газ по 10 тисяч гривень на місяць: жителі Сміли пікетували мерію

На Черкащині люди вийшли на черговий пікет. Все через те, що їх платіжки за опалення мають позахмарні суми. Лише за січень рахунок сягає 10 тисяч гривень. Такими цифрами від комунальників уже зацікавилися і в прокуратурі. Журналісти 24 каналу з'ясували, чому у Смілах рахунки за опалення найбільші в Україні.

Обурені жителі Сміли вкотре прийшли пікетувати мерію. Усі, чиї будинки опалюються від централізованого теплопостачання, отримали в січні захмарні платіжки – до 10 тисяч гривень. Спочатку в мерії пообіцяли перерахунок, проте слова не дотримали.

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Учасник протесту Ілля Слободяник зазначив, що останньою краплею стали платіжки за січень 2019 року. Тариф у них був набагато вищий, ніж затвердив виконавчий комітет.



Жителі Сміли пікетують під мерією

Директор комунального підприємства пояснив, що все нараховано правильно. А захмарні суми у платіжках з'явилися тому, що третина містян перейшла на індивідуальне електричне опалення. Тож на тих, хто залишився на централізованому, переклали затрати на обслуговування усіх мереж.

Тільки-но мітингарі почули таке пояснення – пішли перекривати трасу Золотоноша – Сміла – Умань. Вони наголошують, що не розуміють таких обрахунків. До того ж, встановлення індивідуального опалення усіляко підтримувала влада.



На знак протесту люди перекрили трасу

Тим часом у прокуратурі порушили кримінальне провадження проти місцевого теплопостачальника.

Ми будемо перевіряти ті обставини, які повідомлялися у ЗМІ. Наразі тривають слідчі дії щодо надання населенню завищених платіжок,

– заявив заступник керівника міської прокуратури Сміли Дмитро Пидорич.

До слова, з березня жителі Сміли взагалі можуть залишитися без тепла. Адже місцеве "Теплоенерго" не погасило 80 мільйонів боргу "Нафтогазу" за минулі роки. А тому газу від постачальника можуть не отримати, тож опалювати буде нічим. Аби запобігти ситуації сміляни звернулися до уряду.



Рахунки за газ сягають до 10 тисяч гривень за місяць

Ситуація із захмарними платіжками не лише у Смілі. З великими сумами у квитанціях зіткнулись жителі Каховки на Херсонщині. Тут також більшість городян перейшли на автономне опалення. І комунальники не знайшли нічого іншого, як перекласти свої збитки й борги на споживачів.

Варто зазначити, що 14 листопада у Смілі через відсутність упродовж кількох днів тепла у будинках оголосили надзвичайний стан. У зв'язку з відсутністю опалення у місті майже не працювали дитсадки та школи. З вечора 15 листопада запустили 9 з 20 котелень, зараз тепло в домівки повернулося. "Нафтогаз" і далі вимагає від міської влади взяти на себе борг у 86 мільйонів гривень приватного підприємства, яке сім років опалювало місто.