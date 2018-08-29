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Рахункова палата рекомендує зберегти субвенцію на соціально-економічний розвиток регіонів

79 Читать новость на русском
Рахункова палата
Рахункова палата / Соцмережі

Рахункова палата виступає за збереження субвенції на соціально-економічний розвиток окремих територій і рекомендує Мінфіну привести її у відповідність із бюджетним кодексом України.

Про це повідомив інформаційній агенції "Інтерфакс-Україна" заступник голови Рахункової палати Андрій Майснер.

"Субвенція є і має бути. Вона сьогодні є досить вагомим інструментом забезпечення соціально-економічного розвитку окремих територій України. Ми загалом підтримуємо Верховну Раду, народних депутатів, бюджетний комітет, що ця субвенція має зберегтися і на наступні бюджетні періоди", – наголосив він .

При цьому він зазначив, що субвенція також є додатковим, стимулювальним фактором для розвитку регіонів і територіальних громад на фоні функціонуючих Державного дорожнього фонду та Фонду регіонального розвитку.

"Якщо ці три фінансові інструменти працюватимуть у синергії, а Мінфін просто належним чином виконає наші рекомендації до цієї субвенції та приведе її в належний вигляд відповідно до вимог бюджетного кодексу, вона стане ще ефективнішою", – зазначив Майснер.

Він також повідомив, що для належного функціонування субвенції Рахункова палата запропонувала Кабміну та Мінфіну залучити до складу комісії при Мінфіні, створеної з ініціативи народних депутатів відповідно до закону про державний бюджет на 2018 рік, представників Мінрегіону, Міністерства соціальної політики та інших зацікавлених профільних міністерств і відомств. Оскільки аудитори встановили, що сьогодні якість планування субвенції з використання коштів є неналежною. 

Теги: Новини України Новини політики Рахункова палата
Джерело: 24 Канал
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