Рахує нагороди кілограмами: харків'янин на візку змагатиметься за відзнаку від Шварценеггера

Харків'янин Микола Татевосян – кількаразовий чемпіон світу з пара-армреслінгу. Наразі він готується до престижного змагання від Арнольда Шварценеггера.

На візку чоловік з 2014 року й за цей час здобув ледь не всі нагороди в армспорті. Тепер мріє вибороти відзнаку від свого кумира – "залізного" Арні.

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Досяг результатів за 3 – 4 роки

Миколу друзі давно називають не інакше як мотиватор. Адже мотивує не лише себе, а й інших. Спортсмен ставить високі цілі та попри травму швидко їх досягає. Тепер зізнається, що налаштований на чемпіонство.

"Каже, що прийшов, щоб стати чемпіоном світу. Казав, що буде ним через рік чи два. Так не вийшло. Але через 3 – 4 таки вдалося", – зазначив тренер та заслужений майстер спорту з армреслінгу України Вадим Красов.



Татевосян з тренером / Скриншот з відео 24 каналу

В армреслінгу важливі ноги

За 7 років в пара-армреслінгу тільки найпрестижніших медалей у Миколи Татевосяна з півтори десятки. Спортсмен хизується, що вдома давно рахує нагороди кілограмами. Харків'янин 11 разів брав першість вдома, має 8 Кубків світу і чемпіонство Європи та світу.

Це найважливіша медаль. Це Чемпіонат Європи 2017 року. Тоді я не мав ще кваліфікації в армреслінгу і будь-хто міг прийти й боротися з тим, хто у візку. Щоб ви розуміли, навіть у звичайної людини буде перевага у 90%, бо вона має здорові ноги,

– розповів чемпіон Світу та Європи з пара-армреслінгу Татевосян.



Спортсмен показує нагороду / Скриншот з відео 24 каналу

Бореться й у звичайному житті

Втім за чемпіонство Миколі доводиться боротися не лише на змаганнях, а й у звичайному житті. Чоловік жаліється, що фінансування не вистачає, а держава оплачує лише частину від витрат спортсмена.

Нещодавно Микола здійснив мрію – стрибнув з парашутом. Втім, здійснити інше бажання і знайти роботу пара-спортсмену ще важче. Тому поки живе лише на пенсію.

Микола Татевосян стрибнув з парашутом / Фото Суспільне Харків

"Є такі зали, в які мене навіть не пускають. Тому що не естетично, коли людина з інвалідністю займається в залі. А я протягом 2 років шукаю вакансію тренера", – розповів Татевосян.

Які плани в чемпіона

Навесні Татевосян представлятиме Україну на престижному змаганні Arnold Classic 2022. Зізнається, що зробить там усе і, як завжди, навіть неможливе.

"Це моя мрія. Мені хоч би наживо подивитися. Хочу показати, що навіть коли я у візку, то можу нормально там вдарити", – сказав спортсмен.

Хочу виступити на Arnold Classic у 3 категоріях: хочу оновити свій світовий рекорд і підійматиму на біцепс, хочу взяти 150 кілограмів, які я ніколи не тиснув, а ще виступлю на здоровому армреслінгу,

– поділився планами чемпіон.

Від жовтня 2021 року він розпочав інтенсивну підготовку до своєї американської мрії змаганнями в Польщі та Румунії.

Микола Татевосян мріє вибороти відзнаку "залізного" Арні: дивіться відео