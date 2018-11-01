Рак простати: основні фактори ризику

Рівень середньої очікуваної тривалості життя на сьогодні складає для чоловіків 66,3 року. Показники життєздатності українських чоловіків працездатного віку значно нижчі, ніж у Європі. Ймовірність дожити від 15 до 60 років становить для українських чоловіків трохи більше 60%, тоді як у Європі — 80-90%. І лише в Україні рак простати щороку забирає життя більше 3 000 чоловіків.

Про це повідомила прес-служба Центру громадського здоров'я МОЗ України.

Чоловіки частіше за жінок помирають, адже суб’єктивно переоцінюють стан власного здоров’я та рідко (пізно) звертаються по медичну допомогу. Це є і однією з причин розвитку раку простати.

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Основні фактори ризику розвитку раку простати:

- вік: ризик збільшується пропорційно до віку чоловіка;

- генетична схильність: гени, успадковані від батьків, можуть підвищити ризик захворювання на рак простати;

- расова приналежність: темношкірі чоловіки африканського походження хворіють частіше, ніж представники інших расових чи етнічних груп.

Рак простати на ранніх стадіях виявити доволі складно, але при деяких симптомах варто негайно звернутися до лікаря:

- розлади та порушення сечовипускання: слабкий чи перерваний струмінь сечі, часте або прискорене сечовипускання (переважно вночі), неповне спорожнення сечового міхура, біль або печіння під час сечовипускання;

- домішки крові у сечі або спермі;

- болісна еякуляція;

- біль у спині, стегні або тазі, який не зникає.

Додамо, науковці зі Швеції встановили, що частіше хворіють на рак передміхурової залози чоловіки з недостатньо активними сперматозоїдами.

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