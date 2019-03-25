Ракета запущена зі сторони Сектору Гази влучила у будинок в центрі Ізраїля
Шестеро ізраїльтян, в тому числі діти, отримали поранення під час ракетного обстрілу з Сектора Гази. Ракета потрапила в будинок в мошаві Мішмерет в центральній частині Ізраїля.
За даними медиків, жінка у віці близько 50 років отримала поранення, в тому числі середньої тяжкості, решта, в тому числі двоє дітей, отримали легкі поранення. Ще кільком жителям знадобилася психологічна допомога.
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О 5.22 надійшло повідомлення про попадання ракети в населений пункт в окрузі Шарон. Наші бригади надають медичну допомогу шістьом місцевим жителям,
– повідомила служба "швидкої допомоги".
Ще кілька людей отримали травми під час евакуації до притулку.
Ізраїльські військові повідомили, що зафіксували пуск однієї ракети з Сектора Гази по центральній частині Ізраїлю.
Після інформації про спрацювання сирен повітряної тривоги в окрузі Шарон був ідентифікований запуск однієї ракети з Сектора Гази по Ізраїлю,
– повідомила військова прес-служба.
До цього військові поінформували про те, що сирени пролунали в районі Шарон і регіональній раді Долини Хеферу.