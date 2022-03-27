У Повітряних силах не вважають це випадковістю, а промовистою заявою західному ворогу Путіна.

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У суботу, 26 березня, ворог запустив 6 ракет з окупованого Севастополя по Львову. Ракети влучили у базу зберігання пального та по території бронетанкового заводу.

Зрозуміло, чому саме Львів став нині мішенню Путіна. Це промовистий політичний ляпас Президенту США, який саме в той час перебував у якихось 10 хвилинах польоту ракет окупантів від атакованого Львова,

– заявило командування Повітряних сил.

Військові зазначили, що такий вчинок вимагає негайної реакції Заходу. А саме рішення передати Україні:

сучасні зенітні ракетні комплекси західного виробництва;

літаки F-15, F-16, або ж F-18.

Це дозволить українським захисникам на рівні битися із переважаючими силами противника в небі.

Нагадаємо, що президент Зеленський у своєму останньому зверненні вкотре звернувся до Заходу із проханням про додаткове озброєння та техніку. Він наголосив, що Україна просить лише 1% літаків і танків НАТО, і попросив Альянс не керуватися страхом перед Росією.

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