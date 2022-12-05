Близько 13:30 по всій Україні оголосили повітряну тривогу. Залишається висока загроза ракетних ударів, про які попередив українців, зокрема, речник командування Повітряних Сил Юрій Ігнат в ефірі національного телемарафону.

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"Першу хвилю вже випустили"

За словами Ігната, загарбники вже запустили першу хвилю ракет по нашій державі, однак це не означає, що вона може бути останньою за сьогодні.

Традиційно, звідки вони та пускають, – це стратегічна авіація. Це район Волгодонська, також Каспій і Чорне море, кораблі Чорноморського флоту теж запуски, за попередньою інформацією, вже не тренування, ракети вже запущені,

– сказав Ігнат.