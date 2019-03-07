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      Ракети, гранати, вибухівка: на Київщині виявили "закладки" зі зброї, вивезеної з Донбасу

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      Конфіскована у зловмисників зброя
      Конфіскована у зловмисників зброя / Прес-центр СБУ

      Організована злочинна група вивозила зброю із зони ООС і переховувала її у Київській та Запорізькій областях. Зловмисників викрили спільно СБУ та Національна поліція в межах заходів, покликаних не допустити зрив виборів президента України 2019 року.

      СБУ зафіксувала, як учасники злочинного угруповання переправляли зброю із зони ООС та ховали її у "закладках" на території Київської та Запорізької областей. Про це повідомили у прес-центрі СБУ.

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      Крім таємних схованок, бандити навіть ховали вкрадену зброю у своїх квартирах та будинках.

      Яку саме зброю виявили правоохоронці?

      • 11 протитанкових керованих ракет ПТУР "Метис".
      • 3 реактивні протитанкові гранати РПГ-22.
      • 12 реактивних гранат ПГ-7В.
      • 13 ручних гранат.
      • 52 30-міліметрових артилерійських снаряди.
      • 18 підривачів вибухівки.
      • 3 гранати.
      • 1,5 кілограма вибухівки.
      • 5 тисяч набоїв.

      Такою кількістю боєприпасів можна знищити сотні людей. Наразі не відомо, чи цю зброю збиралися продати, а чи застосувати – слідство з'ясовує.

       

       

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      Джерело: 24 канал
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