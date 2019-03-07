Ракети, гранати, вибухівка: на Київщині виявили "закладки" зі зброї, вивезеної з Донбасу

Організована злочинна група вивозила зброю із зони ООС і переховувала її у Київській та Запорізькій областях. Зловмисників викрили спільно СБУ та Національна поліція в межах заходів, покликаних не допустити зрив виборів президента України 2019 року.

СБУ зафіксувала, як учасники злочинного угруповання переправляли зброю із зони ООС та ховали її у "закладках" на території Київської та Запорізької областей. Про це повідомили у прес-центрі СБУ.

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Крім таємних схованок, бандити навіть ховали вкрадену зброю у своїх квартирах та будинках.

Яку саме зброю виявили правоохоронці?

• 11 протитанкових керованих ракет ПТУР "Метис".

• 3 реактивні протитанкові гранати РПГ-22.

• 12 реактивних гранат ПГ-7В.

• 13 ручних гранат.

• 52 30-міліметрових артилерійських снаряди.

• 18 підривачів вибухівки.

• 3 гранати.

• 1,5 кілограма вибухівки.

• 5 тисяч набоїв.

Такою кількістю боєприпасів можна знищити сотні людей. Наразі не відомо, чи цю зброю збиралися продати, а чи застосувати – слідство з'ясовує.