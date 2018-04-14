Ракети знищили всі задані цілі, – Пентагон про ракетний удар по Сирії

У Пентагоні підсумували результати ракетних ударів США, Великої Британії і Франції по військових об'єктах в Сирії. Зазначається, що ракети знищили всі задані цілі.

Про це заявив генерал Кеннет МакКінзі на брифінгу у Пентагоні, передає BBC.

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Він повідомив, що удари були спрямовані проти трьох об'єктів. І додав, що у США немає інформації про жертви серед цивільних осіб.

Ми обережно вибирали ці цілі, щоб уникнути жертв серед цивільних осіб... і вони були успішно уражені,

– сказав він.

Військовий розповів, що 76 ракет потрапили в ціль біля Дамаску. По сховищу на захід від Хомса, за словами МакКінзі, випустили 22 ракети.

Раніше Дамаск заявив, що сирійським військам вдалося збити близько 30 ракет, однак ці дані нічим не підтверджені.

Нагадаємо, 14 квітня США, Великобританія та Франції провели військову операцію в Сирії у відповідь на здійснену хімічну атаку урядовими силами Сирії.



У результаті ракетних ударів було уражено об'єкти, що мають стосунок до програми уряду Сирії щодо використання хімічної зброї.