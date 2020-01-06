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      Ракетний крейсер Путіна не зміг пришвартуватись до пірсу у Стамбулі і повернувся в РФ: відео

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      Російський крейсер "Маршал Устінов" у Стамбулі / Andrii Klymenko / Facebook

      Російський ракетний крейсер "Маршал Устінов", плавуча резиденція президента РФ Володимира Путіна, не зміг пришвартуватися до пірсу в Стамбулі і повернувся на стоянку в Мармуровому морі.

      Про це повідомив керівник проєкту в Інституті Чорноморських стратегічних досліджень, журналіст Андрій Клименко на своїй фейсбук-сторінці.

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      За його словами, 4 турецьких буксира намагалися пришвартувати російський крейсер, але безуспішно.

      Стамбульські негаразди і пригоди ракетного крейсера "Маршал Устінов" – плавучої резиденції президента РФ для перебування у Стамбулі не закінчилися. Крейсер повернувся на якірну стоянку у Мармуровому морі,
      – написав журналіст.

      Дивіться відео безуспішних спроб російського крейсера пришвартуватись до пірсу:

      Відзначимо, що вранці 12 грудня у Мурманській області Росії загорівся крейсер-авіаносець "Адмірал Кузнєцов". Масштабне займання на кораблі вдалося загасити лише через добу. Внаслідок інциденту загинуло 2 людей, постраждали ще 12 осіб.

      12 страв на Святвечір
      сьогодні
      17979
      Автор: Северин Трач
      Теги: Курйозні новини Новини Росії Водний транспорт Новини Туреччини Чорне море
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