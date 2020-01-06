Ракетний крейсер Путіна не зміг пришвартуватись до пірсу у Стамбулі і повернувся в РФ: відео

Російський ракетний крейсер "Маршал Устінов", плавуча резиденція президента РФ Володимира Путіна, не зміг пришвартуватися до пірсу в Стамбулі і повернувся на стоянку в Мармуровому морі.

Про це повідомив керівник проєкту в Інституті Чорноморських стратегічних досліджень, журналіст Андрій Клименко на своїй фейсбук-сторінці.

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За його словами, 4 турецьких буксира намагалися пришвартувати російський крейсер, але безуспішно.

Стамбульські негаразди і пригоди ракетного крейсера "Маршал Устінов" – плавучої резиденції президента РФ для перебування у Стамбулі не закінчилися. Крейсер повернувся на якірну стоянку у Мармуровому морі,

– написав журналіст.

Дивіться відео безуспішних спроб російського крейсера пришвартуватись до пірсу:

Відзначимо, що вранці 12 грудня у Мурманській області Росії загорівся крейсер-авіаносець "Адмірал Кузнєцов". Масштабне займання на кораблі вдалося загасити лише через добу. Внаслідок інциденту загинуло 2 людей, постраждали ще 12 осіб.