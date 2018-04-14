09:55
14 квіт 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
15°C
15°C 6°C
  • неділя
    20°C 8°C
  • понеділок
    20°C 9°C
  • вівторок
    20°C 11°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ВІЙНА У СИРІЇ МАРК ЦУКЕРБЕРГ ВІЙНА НА ДОНБАСІ САНКЦІЇ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Велосипед Ангели Меркель. Заборона Telegram
Вєсті Кремля
22:54, 13 квітня
Вєсті.UA. Невиконані обіцянки Порошенка.
Вєсті.UA
22:28, 13 квітня
Сепаратизм і геополітична гра: хто розгойдує ситуацію на Закарпатті
ЦРУ
09:15, 13 квітня
Чому інвестиційний клімат України перебуває на дні
Підсумки дна
08:01, 21 березня
Згадати Все. Вагітність і пологи
Згадати все
00:16, 13 квітня
Телеканал новин 24 Новини Новини світу
ВІЙНА У СИРІЇ МАРК ЦУКЕРБЕРГ ВІЙНА НА ДОНБАСІ САНКЦІЇ

Ракетний удар по Сирії: відома кількість постраждалих

1874 Читать новость на русском
Внаслідок атаки по Сирії постраждали цивільні
Внаслідок атаки по Сирії постраждали цивільні / Фото з вільних мереж

В результаті влучання ракет США та їх союзників по військових складах сирійської армії неподалік від Хомса постраждали щонайменше троє мирних жителів. Вони отримали поранення.

Про це повідомляє сирійське держагентство SANA.

Зазначимо, раніше повідомлялося про те, що влада Сирії евакуювала техніку і людей із районів, по яких США та союзники завдали ударів. Евакуація була здійснена за кілька днів до атаки.

"Удар трьох країн (західної коаліції) по Хомсу припав на склад боєприпасів неподалік від району Шин на заході провінції Хомс", – пояснив співрозмовник агентства.

Читайте також: Військовий удар по Сирії: у мережі публікують фото і відео

"Кілька ракет було перехоплено, вони відхилилися від курсу, тому завдали поранень цивільним особам", – повідомляє CNN із посиланням на сирійське державне телебачення.

Водночас російські ЗМІ з посиланням на джерела в органах безпеки повідомляють про 6 мирних жителів, які отримали осколкові поранення.

Нагадаємо, 14 квітня США, Великобританія та Франції здійснили військову операцію в Сирії у відповідь на здійснену хімічну атаку урядовими силами Сирії, внаслідок чого загинули щонайменше 70 осіб.

У результаті військової операції США та союзників було уражено об'єкти, що мають стосунок до програми сирійського уряду щодо використання хімічної зброї. При цьому жоден із російських об'єктів у Сирії не постраждав.

Теги: Війна у Сирії
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук