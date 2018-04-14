Ракетний удар по Сирії: відома кількість постраждалих

В результаті влучання ракет США та їх союзників по військових складах сирійської армії неподалік від Хомса постраждали щонайменше троє мирних жителів. Вони отримали поранення.

Про це повідомляє сирійське держагентство SANA.

Зазначимо, раніше повідомлялося про те, що влада Сирії евакуювала техніку і людей із районів, по яких США та союзники завдали ударів. Евакуація була здійснена за кілька днів до атаки.

"Удар трьох країн (західної коаліції) по Хомсу припав на склад боєприпасів неподалік від району Шин на заході провінції Хомс", – пояснив співрозмовник агентства.

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"Кілька ракет було перехоплено, вони відхилилися від курсу, тому завдали поранень цивільним особам", – повідомляє CNN із посиланням на сирійське державне телебачення.

Водночас російські ЗМІ з посиланням на джерела в органах безпеки повідомляють про 6 мирних жителів, які отримали осколкові поранення.

Нагадаємо, 14 квітня США, Великобританія та Франції здійснили військову операцію в Сирії у відповідь на здійснену хімічну атаку урядовими силами Сирії, внаслідок чого загинули щонайменше 70 осіб.



У результаті військової операції США та союзників було уражено об'єкти, що мають стосунок до програми сирійського уряду щодо використання хімічної зброї. При цьому жоден із російських об'єктів у Сирії не постраждав.