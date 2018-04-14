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ВІЙНА У СИРІЇ САНКЦІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Ракетний удар по Сирії: які країни підтримали і засудили дії США і союзників

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Радбез ООН зібрався на ектрене засідання через ракетний удар по Сирії
Радбез ООН зібрався на ектрене засідання через ракетний удар по Сирії / Getty images

14 квітня США, Великобританія та Франція завдали удару по цілях у Сирії після хімічної атаки у місті Дума, внаслідок якої загинуло щонайменше 70 цивільних.

У Міноборони США запевнили, що цілі під час удару по Сирії були вибрані таким чином, що уникнути жертв серед цивільного населення.

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Удари були завдані по трьох цілях в районі Дамаска та Хомса, які пов'язані з сирійської програмою створення хімічної зброї. Зокрема, відомо, що був атакований науково-дослідний інститут, командний пункт та склади.

Відомо, що Сирія у відповідь на дії США та союзників випустили приблизно 40 ракет "земля – повітря".

Незадовго після удару Росія засудила його, назвавши "оголошенням війни". На вечір 14 квітня Росія скликала екстрене засідання Ради безпеки ООН.

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Дії США та союзників у Сирії підтримало чимало світових лідерів.

Зокрема, свою солідарність висловили генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, канцлер Німеччини Ангела Меркель, голова Європейської ради Дональд Туск, голова Єврокомісії Жан-Клод Юнкер, прем'єр Японії Сіндзо Абе.

Президент України Петро Порошенко назвав цю операцію США, Великобританії та Франції "вимушеним, але виправданим кроком".

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг запевнив, що дії США і союзників підтримують усі члени Альянсу.

Країн, які засудили ракетний удар у Сирії засудили виявилось не так багато. Окрім Росії, це:

Іран

Китай

Білорусь

Болівія

Теги: Новини політики Війна у Сирії Новини США
Джерело: 24 Канал
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