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      Ракіцький: Дуже задоволений, що приїхав у Петербург

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      Ракіцький прокоментував перехід з Шахтаря
      Ракіцький прокоментував перехід з Шахтаря / fc-zenit.ru

      Захисник збірної України Ярослав Ракіцький прокоментував перехід з "Шахтаря" у російський "Зеніт". Гравець заявив, що задоволений своїм трансфером.

      Український футболіст пообіцяв зробити все, щоб "Зеніт" перемагав.

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      "Я скажу тільки пару речей. Дуже задоволений, що приїхав у Петербург і буду грати за дійсно великий клуб. Знаю, що команда йде на першому місці, і хочу, щоб так і залишалося. Буду робити все, що від мене залежить, щоб "Зеніт" перемагав", – сказав Ярослав під час представлення.

      Футболіст також поскаржився на низький рівень чемпіонату України.

      "Зрозуміло, що російський чемпіонат зараз на голову або навіть на дві сильніший, аніж український. Український чемпіонат – дуже слабкий і не дуже цікавий. І так триває вже п'ятий рік. Тому мені й хотілося перейти в новий турнір і топ-команду, тим більше, в "Зеніт". Я дуже щасливий", – резюмував Ярослав.

      Ракіцький підписав з російським клубом контракт на 3,5 роки. У "Зеніті" він виступатиме під звичним для себе 44-им номером.

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      Теги: Футбол Спорт Ярослав Ракіцький
      Джерело: 24 Канал
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