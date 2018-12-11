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      Ракицький і Тайсон повернулися в загальну групу "Шахтаря" перед матчем Ліги чемпіонів

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      Ракицький і Тайсон можуть зіграти проти "Ліону"
      Ракицький і Тайсон можуть зіграти проти "Ліону"

      Перед матчем 6 туру групового етапу Ліги чемпіонів з "Ліоном" лазарет "Шахтаря" порожніє.

      Ярослав Ракицький, який до недавнього часу знаходився в клубному лазареті з переломом пальця ноги, відновився і напередодні провів повноцінне тренувальне заняття в загальній групі, повідомляє телеканал "Футбол 1".

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      Також в загальну групу повернувся Тайсон. Обидва футболісти пропустили матч 18-го туру УПЛ з "Маріуполем" (3:0). Обидва зможуть взяти участь в матчі з "Ліоном".

      А ось півзахисник "Шахтаря" Дентіньйо не зіграє проти французького клубу через травму. Бразилець отримав травмувався у матчі проти "Маріуполя" і займається за індивідуальною програмою. Також окремо від партнерів тренується захисник Іван Ордець, який востаннє виходив на поле ще в квітні.

      Нагадаємо, що матч Ліги чемпіонів "Шахтар" – "Ліон" відбудеться в середу, 12 грудня, на НСК "Олімпійський". Початок – о 22:00.

      Більше новин зі світу спорту читайте у нашому розділі Спорт24

      Теги: Спорт Футбол Ліга чемпіонів Шахтар
      Джерело: 24 Канал
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