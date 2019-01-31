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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВЕНЕСУЕЛА КІР СВЯТОСЛАВ ВАКАРЧУК

      Ракіцький отримав від "Зеніта" бонус у 5 мільйонів євро

      224 Читать новость на русском
      Ярослав Ракіцький
      Ярослав Ракіцький / ФК "Зеніт"

      Футболіста збірної України Ярослав Ракіцький, який перейшов до футбольного клубу РФ "Зеніт", отримав від останнього підписний бонус у 5 мільйонів євро.

      Ймовірно, вже екс-захисник збірної України отримав відчутні дивіденди від переїзду до Росії, повідомляє Sport.ua.

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      5 мільйонів євро – це приблизно половина суми, яку росіяни заплатили за трансфер "Шахтарю".

      Серйозні видатки на Ракицького чекають "Зеніт" і в майбутньому. Він підписав контракт на три з половиною роки, впродовж яких отримуватиме 2,5 мільйони євро щосезону – і це ще без урахування можливих бонусів.

      Ракіцький підписав з російським клубом контракт на 3,5 роки. У "Зеніті" він виступатиме під звичним для себе 44-им номером. 

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      Ракіцький перейшов у "зеніт": як це було і що думають інші
      Теги: Новини України Футбол Ярослав Ракіцький Спорт Гроші Новини Росії
      Джерело: 24 Канал
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