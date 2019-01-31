Ракіцький отримав від "Зеніта" бонус у 5 мільйонів євро

Футболіста збірної України Ярослав Ракіцький, який перейшов до футбольного клубу РФ "Зеніт", отримав від останнього підписний бонус у 5 мільйонів євро.

Ймовірно, вже екс-захисник збірної України отримав відчутні дивіденди від переїзду до Росії, повідомляє Sport.ua.

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5 мільйонів євро – це приблизно половина суми, яку росіяни заплатили за трансфер "Шахтарю".

Серйозні видатки на Ракицького чекають "Зеніт" і в майбутньому. Він підписав контракт на три з половиною роки, впродовж яких отримуватиме 2,5 мільйони євро щосезону – і це ще без урахування можливих бонусів.

Ракіцький підписав з російським клубом контракт на 3,5 роки. У "Зеніті" він виступатиме під звичним для себе 44-им номером.

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