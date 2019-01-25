Ракицький покинув розташування "Шахтаря", – ЗМІ

Гравець збірної України Ярослав Ракицький покинув розташування донецького "Шахтаря" на зборах у турецькому місті Белек.

З великою часткою ймовірності, незабаром буде офіційно оголошено про трансфер Ярослава Ракицького у російський "Зеніт", повідомляє FootBoom.

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24 канал писав, що "Зеніт" та донецький "Шахтар" змогли домовитися щодо трансферу українського захисника Ярослава Ракицького. Російському клубу вдалося знизити суму трансферу з 14 млн євро, які вимагав "Шахтар", до 10 млн.

Нагадаємо, що "гірники" придбали центрбека "Олександрії" Валерія Бондаренка, який був представлений у футболці з 44-м номером Ракицького.

Окрім того, "Шахтар" випустив ролик з усіма голами Ракицького за команду, що також можна вважати черговим натяком про майбутнє звільнення.

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