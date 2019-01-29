Ракіцький у Росії: чи стане втрата центрального захисника ключовою для збірної України

Український захисник Ярослав Ракіцький перейшов з донецького "Шахтаря" в санкт-петербурзький "Зеніт". Такий перехід ставить під велике питання його участь у матчах збірної України.

22 березня національна збірна України стартує у відборі на Євро-2020. Свій перший поєдинок у групі В "синьо-жовті" проведуть із командою Португалії в Лісабоні. А вже 25-го числа підопічні Андрія Шевченка також у гостях зіграють із Люксембургом. Чи прийме участь у цих матчах Ракіцький – одне з головних питань, яке буде цікавити футбольних уболівальників. Адже після анексії Криму та початку війни на Донбасі, до збірної України намагалися не викликати гравців, які виступають у чемпіонаті Росії. У деяких випадках у цьому не було потреби (Тарас Михалик давно не виступав за "синьо-жовтих", а в московському "Локомотиві" не був на провідних ролях).

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Але й були такі ситуації, коли краще було "пожертвувати" таким гравцем, аніж розпочати навколо збірної України чергову порцію скандалів. Коли Євген Селезньов на початку 2016 року перейшов у "Кубань", гравця не викликали до збірної України. Та як тільки він влітку того ж року перейшов до донецького "Шахтаря", то був включений до заявки збірної України на Євро-2016, де навіть зіграв у двох матчах.

Олександра Зінченка теж намагалися не викликати до молодіжної збірної України, поки він виступав за "Уфу". Та щойно він став гравцем "Манчестер Сіті", футболіст дебютував і за головну команду України. Богдан Бутко, поки грав у Росії, теж не одягав форму збірної України. Однак його повернення до "Шахтаря" дозволило йому зіграти за національну команду.

Ситуація навколо Ярослава Ракіцького дещо іншого формату. Не надто піддається сумніву його місце у збірній України. Попри те, що на сайті ФФУ гравця немає у переліку футболістів збірної. Але у 2018 році Ракіцький провів за "синьо-жовтих" 6 матчів. І навіть забив один гол – у товариському матчі у ворота збірної Японії. А також приймав участь у матчах Ліги націй. Загалом з 2009 року гравець зіграв за збірну 54 матчі (5 забитих голів).

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З іншої сторони виклики Ракіцького в збірну України завжди мали формат неясності "приїде – не приїде". Гравець інколи пропускав збори національної команди "через проблеми зі здоров’ям". Такими були травми спини, ахілла, отруєння тощо. Які, правда, не заважали грати у матчах "Шахтаря" невдовзі. Загалом журналісти нарахували 7 таких випадків з 2011 до 2016 року. (З повним переліком пропусків матчів та виступів за "Шахтар" через декілька днів можна ознайомитися за посиланням).

Ракіцький виступатиме за "Зеніт" під 44-им номером

Головне у питанні, чи викликати Ракіцького у збірну – хто може його замінити? Однакову кількість матчів з Ракіцьким у збірній зіграв Микита Бурда – по шість ігор у 2018 році. Також на позиції центрального захисника можуть виступити два "гірники" Сергій Кривцов чи Іван Ордець, хоча у них менше досвіду. До національної збірної долучався Ігор Пластун. Позицію у центрі може закрити, за потреби, Микола Матвієнко. А також є Олександр Сваток (попри проблеми з "Зорею"), Артем Шабанов. Чи той же Валерій Бондаренко, який взимку 2019 року перейшов з "Олександрії" до "Шахтаря".

Формувати склад збірної України – справа головного тренера Андрія Шевченка. Але він повинен розуміти, що наявність такого гравця лише додасть негативного фону навколо команди. У той час як їй потрібна підтримка.

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