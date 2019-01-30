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      Ракіцького прибрали зі списку гравців збірної України: фотофакт

      408 Читать новость на русском
      Ярослав Ракіцький
      Ярослав Ракіцький / ФК "Зеніт"

      На сайті Федерації футболу України Ярослав Ракіцький більше не значиться серед гравців збірної України.

      У розділі "склад Національної збірної" є перелік гравців, які виступають за збірну України. Однак Ярослава Ракіцького у цьому переліку немає.

      Читайте також: Ракіцький у Росії: чи стане втрата центрального захисника ключовою для збірної України

      При цьому там серед захисників є Євген Хачеріді, який у 2018 році зіграв за "синьо-жовтих" лише в одному матчі. Чи Артем Шабанов, який має у своєму активі 10 хвилина за головну команду ще у 2017 році, і жодного матчу у 2018-у. Або ж Павло Лук’янчук, Олександр Сваток, Василь Кравець, Олег Данченко та Андрій Цуріков, які так і не зіграли жодного матчу за національну збірну України. При цьому що Ракіцький у 2018 році прийняв участь у 6 матчах, і навіть забив один гол.

      Перелік захисників збірної України на сайті ФФУ без Ярослава Ракіцького (кадр з сайту ФФУ)

      Що не так з переходом Ярослава Ракіцького в російський "Зеніт"

      • Ярослав Ракіцький перейшов у російський "Зеніт" у понеділок, 28 січня. За повідомленням ЗМІ, клуб із Санкт-Петербургу заплатив за 29-літнього захисника 12 мільйонів євро. Термін контракту – 3,5 роки. 
      • Такий трансфер викликав неоднозначну реакцію у середовищі уболівальників. Причина – перехід саме у російський клуб. При цьому що Ракіцький ніколи не відзначався особливою патріотичністю. Йому пригадали й те, що він ніколи не співав гімн України під час матчів національної збірної. А також що пропускав матчі збірної України ніби через травми, але через декілька днів грав за донецький "Шахтар".
      • Після початку анексії Криму та війни на Донбасі до збірної України намагаються не викликати футболістів, які грають у Росії.
      • Колишній головний тренер збірної України, а тепер Глава комітетів національних збірних ФФУ Мирон Маркевич назвав перехід Ракіцького у "Зеніт" помилкою
      • Не менше критики такий перехід викликав і у відомого ведучого та журналіста Ігоря Циганика
      • Сам Ракіцький заявив, що "російський чемпіонат зараз на голову або навіть на дві сильніший, аніж український. Український чемпіонат – дуже слабкий і не дуже цікавий". 
       

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      Теги: Спорт Футбол Ярослав Ракіцький Збірна України з футболу
      Джерело: 24 Канал
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