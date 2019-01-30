Ракіцького прибрали зі списку гравців збірної України: фотофакт

На сайті Федерації футболу України Ярослав Ракіцький більше не значиться серед гравців збірної України.

У розділі "склад Національної збірної" є перелік гравців, які виступають за збірну України. Однак Ярослава Ракіцького у цьому переліку немає.

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При цьому там серед захисників є Євген Хачеріді, який у 2018 році зіграв за "синьо-жовтих" лише в одному матчі. Чи Артем Шабанов, який має у своєму активі 10 хвилина за головну команду ще у 2017 році, і жодного матчу у 2018-у. Або ж Павло Лук’янчук, Олександр Сваток, Василь Кравець, Олег Данченко та Андрій Цуріков, які так і не зіграли жодного матчу за національну збірну України. При цьому що Ракіцький у 2018 році прийняв участь у 6 матчах, і навіть забив один гол.

Перелік захисників збірної України на сайті ФФУ без Ярослава Ракіцького (кадр з сайту ФФУ)

Що не так з переходом Ярослава Ракіцького в російський "Зеніт"

Ярослав Ракіцький перейшов у російський "Зеніт" у понеділок, 28 січня. За повідомленням ЗМІ, клуб із Санкт-Петербургу заплатив за 29-літнього захисника 12 мільйонів євро. Термін контракту – 3,5 роки.

у понеділок, 28 січня. За повідомленням ЗМІ, клуб із Санкт-Петербургу заплатив за 29-літнього захисника 12 мільйонів євро. Термін контракту – 3,5 роки. Такий трансфер викликав неоднозначну реакцію у середовищі уболівальників . Причина – перехід саме у російський клуб. При цьому що Ракіцький ніколи не відзначався особливою патріотичністю. Йому пригадали й те, що він ніколи не співав гімн України під час матчів національної збірної. А також що пропускав матчі збірної України ніби через травми, але через декілька днів грав за донецький "Шахтар".

. Причина – перехід саме у російський клуб. При цьому що Ракіцький ніколи не відзначався особливою патріотичністю. Йому пригадали й те, що він ніколи не співав гімн України під час матчів національної збірної. А також що пропускав матчі збірної України ніби через травми, але через декілька днів грав за донецький "Шахтар". Після початку анексії Криму та війни на Донбасі до збірної України намагаються не викликати футболістів, які грають у Росії.

Колишній головний тренер збірної України, а тепер Глава комітетів національних збірних ФФУ Мирон Маркевич назвав перехід Ракіцького у "Зеніт" помилкою.

Не менше критики такий перехід викликав і у відомого ведучого та журналіста Ігоря Циганика.

Сам Ракіцький заявив, що "російський чемпіонат зараз на голову або навіть на дві сильніший, аніж український. Український чемпіонат – дуже слабкий і не дуже цікавий".

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