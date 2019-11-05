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      Ракова пухлина економіки: Тарасюк заявив про неминучість росту тарифів на електроенергію

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      Валерій Трасюк
      Валерій Трасюк / скріншот

      Тарифи на електроенергію для населення зростуть, оскільки альтернативи вирівнюванню цін на електроенергію для населення і підприємців немає.

      Зараз ця різниця нагадує ракову пухлину, яка поступово знищує українську економіку. Про це заявив новий голова НКРЕКП Валерій Тарасюк в ефірі програми "Свобода слова".

      Читайте також: Проблеми з виробниками електроенергії: нардепи хочуть почути звіт голови АМКУ

      Він пояснив: в українців зарплати не будуть європейськими, якщо не вдасться побудувати ринок і перемогти перехресне субсидування.

      Це самообман, що ми платимо низький тариф на електроенергію. Ми його платимо в ціні товару: ми платимо низький тариф, за нас його платить хлібзавод, закладає ціну в хліб, ми купуємо хліб за завищеною ціною, а хлібзавод ще й втрачає конкурентоспроможність - і це ланцюгова реакція,
      – наголосив Тарасюк.

      Він вважає: іншого шляху, ніж вирівняти ціни для населення і для промисловості навіть у середньостроковій перспективі, не існує.

      Цікаво! З 1 липня в Україні запустили ринок електроенергії. Разом з ним почала мінятися схема, за якою працювала енергосистема. Ще тоді в коментарі 24 каналу експерт Карел Хірман прогнозував подорожчання електроенергії для побутових користувачів. Більше – у матеріалі 24 каналу.

      тарифи комуналка комунальні послуги

      За комуналку українці платять менше за європейців, в тому числі за електроенергію/ інфографіка 24 каналу

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      Автор: Ірина Вихрущ
      Теги: Новини України Новини політики Електроенергія Ринок електроенергії Тарифи
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