Ракова пухлина економіки: Тарасюк заявив про неминучість росту тарифів на електроенергію

Тарифи на електроенергію для населення зростуть, оскільки альтернативи вирівнюванню цін на електроенергію для населення і підприємців немає.

Зараз ця різниця нагадує ракову пухлину, яка поступово знищує українську економіку. Про це заявив новий голова НКРЕКП Валерій Тарасюк в ефірі програми "Свобода слова".

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Він пояснив: в українців зарплати не будуть європейськими, якщо не вдасться побудувати ринок і перемогти перехресне субсидування.

Це самообман, що ми платимо низький тариф на електроенергію. Ми його платимо в ціні товару: ми платимо низький тариф, за нас його платить хлібзавод, закладає ціну в хліб, ми купуємо хліб за завищеною ціною, а хлібзавод ще й втрачає конкурентоспроможність - і це ланцюгова реакція,

– наголосив Тарасюк.

Він вважає: іншого шляху, ніж вирівняти ціни для населення і для промисловості навіть у середньостроковій перспективі, не існує.

Цікаво! З 1 липня в Україні запустили ринок електроенергії. Разом з ним почала мінятися схема, за якою працювала енергосистема. Ще тоді в коментарі 24 каналу експерт Карел Хірман прогнозував подорожчання електроенергії для побутових користувачів. Більше – у матеріалі 24 каналу.

За комуналку українці платять менше за європейців, в тому числі – за електроенергію/ інфографіка 24 каналу