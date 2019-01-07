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      РІЗДВО ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ТОМОС

      Ралі Дакар: чим перегони у Південній Америці відрізняються від Африки

      74 Читать новость на русском
      Дакар 2019
      Дакар 2019 / PHILIPP SCHUSTER/RED BULL CONTENT POOL

      У понеділок, 7 грудня, стартують перегони "Дакар 2019". Цьогоріч вони знову відбудуться у Південній Америці. В чому їх відмінність від перегонів в Африці розповів 5-разовий переможець "Дакар" Марк Кома.

      Десять років тому здавалося, що Ралі Дакар уже нема куди розвиватися. Організаторам довелося відмовитися від проведення 30-го, ювілейного ралі через відсутність гарантій безпеки. За роки проведення в Африці гонка стикалася з різними проблемами, що врешті-решт змусило організаторів шукати новий шлях для ралі. Але тепер, коли гонка знайшла свою нову домівку в Південній Америці, репутація Ралі Дакар відновлюється і вона відсвяткувала свою 40-ю річницю у 2018 році.

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      У Red Bull поспілкувалися з Марком Комою, 5-разовим чемпіоном Дакару на байку, а також колишнім спортивним директором гонки, про головні відмінності між двома Дакарами: тим, що проходив в Африці, та тим, що відбувається в Південній Америці.

      1. Інфраструктура

      Дороги, міста та умови набагато краще розвинуті в Південній Америці, тож логістика є простішою, ніж раніше. Наприклад, якщо ти подорожуєш з одного етапу на інший в Африці, то там пустеля є... пустелею. Це досить складно, з логістичної точки зору, було важче доставляти предмети з однієї точки в іншу.

      2. Комфорт

      Дорожна сітка є настільки хорошою в Південній Америці, що більшість команд можуть використовувати трейлери для гонщиків та персоналу. Перевезти аналогічну кількість трейлерів в Африку було складно, доводилося спати в палатках.

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      3. Популярність

      Достатньо просто включити телевізор, щоб побачити різницю – в Південній Америці набагато більше вболівальників, ніж було в Африці. Усе просто: більше міст розташовані вздовж маршруту, тому й підтримки більше. У Африці люди такі ж неймовірні, але Сахара – це щось зовсім інше у порівнянні з місцями, де ми їздимо зараз.

      4. Азарт

      Африка була справді неймовірною. Основною причиною перенесення були питання безпеки, і це правильно, але в Південній Америці нема такого азарту, як було в Дакарі.

      5. Автентичність

      Незважаючи ні на що, Африка завжди залишається в моєму серці. Але потрібно бути реалістом: аби залишитися там, потрібно було йти на масу жертв та змін. Необхідно було погоджуватися на суттєві зміни в плані контролю за гонщиками та командами, але це б не полегшило завдання і не гарантувало проведення змагань.

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      6. Швидкість проти навігації

      Упродовж перших років у Південній Америці, швидкість була важливішим фактором, ніж знаходження правильного маршруту. На щастя, за останні роки це виправлено – повернувся дух "старого" Дакару, коли перемагав не найшвидший, а найхитріший.

      7. Новий виклик – висота

      Сахара – це особливе місце, але в Південній Америці гонщики зіштовхуються з новим викликом – висотою. У 2018 році, п'ять днів були проведені на висоті понад 3 000 метрів над рівнем моря. До таких умов ніяк неможливо підготуватися.

      Теги: Спорт Перегони
      Джерело: 24 Канал
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