Рамос пригрозив покинути "Реал" у випадку призначення Моурінью

Центральний захисник та капітан мадридського "Реалу" Серхіо Рамос готовий першим покинути команду, якщо на посаду головного тренера призначать португальця Жозе Моурінью.

За даними видання Mundo Deportivo, Рамос неодноразово звертався до керівництва клубу з проханням не призначати Моурінью. Адже у нього не найкращі відносини з португальцем.

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Проблемою може стати те, що теперішній тренер "Реала" Соларі вважається тимчасовим наставником. Пришвидшити його відставку може домашня розгромна поразка від ЦСКА у Лізі чемпіонів, а також не надто вдала гра у чемпіонаті Іспанії (команда зараз посідає четверту сходинку). Тож така ситуація може пришвидшити назначення нового тренера, яким і може стани Моурінью, якого звільнити з "Манчестер Юнайтед".

Варто зазначити, що без Моурінью "Реал" тричі поспіль виграв Лігу чемпіонів, що так і не вдалося зробити, коли командою у 2010-2013 роках керував португалець.

Нагадаємо, нещодавно "Реал" виграв Клубний чемпіонат світу третій раз поспіль.